Léčivé přípravky, reklamy a breaking news. Podvodníci na internetu využívají informační pustiny

Potřebujete něco najít na internetu? Všichni začínáme s vyhledávačem a ani o tom moc nepřemýšlíme. Do Googlu, Seznamu nebo třeba Bingu zadáme slovo nebo slovní spojení, které hledáme a prohlédneme si několik prvních výsledků vyhledávání. Plán dobrý, jenže někdy vyhledávače selžou a ve výsledku vás pošlou do náruče podvodníka nebo dezinformátora. Proč se to děje?

Antivirus Praha 0:10 4. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít