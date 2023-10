Česká armáda má nový navigační systém. Zajistí letadlům bezpečné přistání či lepší orientaci ve tmě

Armádním pilotům slouží při přistávání nový navigační systém. Funguje už na všech menších vojenských letištích v Česku, nově ho vojáci zprovozní taky v pražských Kbelích. Systém ILS dovede pilota do takové výšky, kdy už svýma očima vidí přistávací dráhu nebo světelná návěstí, aniž by ho k tomu musela navádět řídící věž. Praha-Kbely 10:53 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armádním pilotům slouží k přistávání nový navigační systém. Funguje už na všech menších vojenských letištích v Česku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Systém ILS je pro pilota strašně důležitý, protože při snížené viditelnosti nevidí na dráhu, kam přistává. Tento systém mu pomůže k navedení při přistání,“ říká technik systému Přemysl Kania.

„Celý systém funguje na rozdílu hloubek modulací, to je klasický nosný kmitočet, který je modulován dvěma signály – 90 a 150 hertzi. Rozdíl hloubek těchto dvou signálů udá potřebnou sestupovou a kurzovou rovinu,“ doplnil Kania.

Majáky a antény

Radionavigační zařízení tvoří sestupový a kurzový maják s několika anténami. „Skládá se ze čtrnácti antén a pomáhá pilotovi nevybočovat. Pilot naletí do určité vzdálenosti, kde palubní přístroj indikuje, že se naladil na frekvenci letiště. Pak ukazuje, jestli je pilot moc vlevo nebo vpravo, takže se na základě toho koukne na palubní přístroj, zkoriguje se, a následně pokračuje po sestupové ose,“ popisuje systém Ondřej Vanáč ze společnosti Letecké přístroje Praha, která české armádě přibližovací systém dodala.

„Sestupový maják potom signalizuje, jestli je letadlo ve středu, ale třeba moc nízko, a tím pádem je nutné zvednout letadlo v optimu několika stupňů,“ dodává.

Systém tvoří kromě přibližovacích majáků taky měřič vzdálenosti. „Ten říká pilotovi, jak daleko je od té antény, která je na vrchu patnáctimetrového stožáru, jestli je na dobrém sestupovém úhlu, správně na center linu a jak je zhruba daleko od bodu dosedu, který je na úrovni stožáru majáku,“ vysvětluje Vanáč.

Díky majákům a anténám přenášejícím signál tak pilot před přistáním vidí na přístrojích křížek, kterého by se měl držet, aby co nejpřesněji přistál na dráhu i v mlze, při velké oblačnosti nebo třeba ve tmě.

Předchozí systém armáda využívala přes dvacet let, a bylo ho tak třeba, podle Václava Vilíma, náčelníka oddělení radionavigační služby na vojenském letišti ve Kbelích, vyměnit za nový.

Nový jihokorejský systém je kompatibilní se všemi letouny české armády i NATO. Začít používat by ho měli piloti v pražských Kbelích do dvou týdnů. „Systém přesného přiblížení se instaloval na všech čtyřech základnách Armády ČR, začínalo se v Náměšti přes Pardubice, Čáslav a my jsme poslední upgradované letiště,“ dodává Vilím.