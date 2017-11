Letecká legenda v Praze. Před 45 lety na Ruzyni poprvé přistálo letadlo Boeing 747

V roce 1972 se v Československu poprvé ukázalo tehdy zcela výjimečné letadlo - Boeing 747, přezdívaný Jumbo. V Praze se letoun zastavil na lince z New Yorku přes Londýn do Bombaje, aby přepravil do Indie velkou skupinu turistů Čedoku. Na ruzyňské letiště si tenkrát přišly obrovský stroj v barvách indické letecké společnosti Air India prohlédnout tisícovky fanoušků letectví.

Praha 9:40 8. listopadu 2017