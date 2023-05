Virtuální černé skříňky mohou usnadnit vyšetřování leteckých nehod. Data z letadla posílají hned na zem

Vyšetřování leteckých nehod by mohlo být snazší a rychlejší. A to díky virtuálním černým skříňkám. Ty dokážou údaje během letu neustále odesílat do online úložiště. Potřebné informace o havárii by pak měli vyšetřovatelé okamžitě k dispozici a nemuseli by čekat na nalezení trosek a fyzických černých skříněk. Přesně na této technologii pracují vývojáři a inženýři v brněnském výzkumném centru. Reportáž Brno 0:10 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černá skříňka z letadel, ve které jsou uložena data z letu | Zdroj: Profimedia

Černé skříňky, tedy letové zapisovače, které zaznamenávají komunikaci jako například rozhovor mezi piloty přistávajícího letadla a řídící věže na Letišti Václava Havla v Praze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozluštit leteckou havárii rychleji než dříve by mohli dokázat letečtí inženýři díky nové technologii - virtuálním černým skříňkám.

„Máme tradičně dvě součásti, jednak nahrávač, který zaznamenává, co se děje v kokpitu za pomocí mikrofonu. Vedle toho máme i ‚flight data rekordéry‘, které sbírají data z celého letadla a zapisují je,“ vysvětluje mi v laboratoři u stolu s několika mechanickými černými skříňkami technický ředitel Marian Žďárský z firmy Honeywell, která v brněnském výzkumném centru vyvíjí nové technologie pro leteckou dopravu.

„Vyšetřovatelé mají jednak data z kokpitu a slyší, co se tam dělo, zvuky, jestli tam byla letuška a podobně. Pak mají data z flight Data rekordéru, kde si můžou načíst, jak letadlo letělo a jakou mělo rychlost či naklonění,“ popisuje Žďárský.

I když se říká „černá“ skříňka, tak každá z nich je zářivě oranžová, aby v troskách letadla nešla přehlédnout. Jsou různě velké a připomínají kufřík na nářadí, na kterém je kovový válec s nápisem Flight recorder.

Írán žádá o zapůjčení techniky, neumí stáhnout data z černých skříněk sestřeleného ukrajinského letadla Číst článek

„Uvnitř jsou velice podobné. Mají velký kovový cylindr, což je tzv. crash protected memory. To je část, která musí přežít,“ říká technický ředitel.

Vedle něj je ještě nejmenší váleček. „To je tzv. underwater location beaken, což je část, která začne vysílat ultrasonický signál, když přijde do kontaktu s vodou,“ doplňuje Žďárský.

Mimo jiné i díky tomuto signálu, který vysílají skříňky asi měsíc, můžou záchranáři letadlo rychleji najít. Sama skříňka je velmi odolná, unese asi dvě a půl tuny.

‚Černá skříňka ve vzduchu‘

Pokud se ale skříňky při nárazu poškodí, nebo se po nehodě nenajdou, jsou cenné informace o dění při havárii ztraceny. Experti v Brně proto přichází s unikátním řešením.

„Aby vyšetřovatelé nemuseli trávit tolik času a vynaložit tolik úsilí k nalezení černé skříňky po havárii, přišli jsme s tzv. konceptem Black Box in the Sky (černá skříňka ve vzduchu). To umožňuje již za letu posílat veškerá data na zem, například přes satelit,“ uvádí Žďárský.

Záchranáři našli kus motoru letadla China Eastern. Dál pátrají po přeživších a druhé černé skříňce Číst článek

Dodává, že v tu chvíli může mít aerolinka nebo operátor daného letadla veškeré informace, které jsou v černé skříňce.

Nová technologie ale neznamená konec černým skříňkám na palubě letadel. Ty by měly na palubách zůstat jako pojistka.

„Když chceme data z černé skříňky vytáhnout a zpracovat, je to obrovský proces. K tomu, abychom data bezpečně vytáhli, potřebujeme velké množství softwarových a hardwarových nástrojů,“ popisuje vedoucí inženýr Tomáš Tonhajzer, který pracuje i na zdokonalení procesu získávání informací.

Technologie je plně certifikovaná a otestovaná na experimentálním letadle firmy po celém světě kromě severního a jižního pólu. Aktuálně vývojáři řeší komerční rozšíření.