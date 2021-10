LinkedIn ukončí své působení v Číně. Jako důvod viní příliš náročné prostředí pro práci

LinkedIn zmiňuje hlavně velmi náročné zákonné požadavky, které společnost musela dodržovat, aby mohla operovat v souladu s čínskými zákony, jak zmiňuje New York Times. Služba Microsoftu musela často příspěvky v Číně cenzurovat, aby mohla v zemi fungovat.

LinkedIn tím definitivně ukončil působení amerických firem na čínském trhu. Facebook a Twitter asijská země blokuje už několik let a Google tu přestal operovat už v roce 2010. Tyto společnosti totiž odmítli cenzuru na svých sociálních sítích, kterou čínská vláda vyžadovala.

Americká společnost začala v Číně operovat v roce 2014 a už v té době souhlasil s cenzurou milionů příspěvků čínských uživatelů, aby mohl v souladu s čínským zákonem operovat. Už tehdy společnost uznala, že práce v takovém prostředí pro ní bude náročná.

„LinkedIn silně podporuje svobodu projevu a zásadně nesouhlasí s vládní cenzurou. I tak ale věříme, že absence LinkedInu v Číně by zamezila čínským profesionálům se spojit s ostatními,“ vyjádřila se tehdy americká společnost.

O sedm let později je ale vidět, že pokus nefungoval. Podnikání LinkedInu se setkávalo mimo vládní cenzuru i se spoustou místních konkurentů a s populací skeptickou k tomu někde na internetu publikovat citlivá data a kontakty.

Problémy s cenzurou na internetu nejsou typické jen pro Čínu „Situace se zhoršila po celém světě v místech, kde autoritářské vlády nutí soukromý sektor, nejvíce pak americké technologické společnosti do takovýchto dilemat,“ říká bývalá velvyslankyně Spojených států v Radě pro lidská práv OSN Eileen Donahoe.

Velký Firewall

Čínský internet operuje na bázi systému filtrů, známým jako Velký Firewall. Díky tomuto systému je internet v zemi velmi silně kontrolován vládou a funguje jinak, než všude jinde ve světě.

Internetové prostředí v Číně se navíc zhoršilo od začátku vlády prezidenta Si-Ťin-Pchinga v roce 2012, který opakovaně řešil to, co by se podle něj mělo a nemělo řešit online.

Na internetu už v té době byla cenzurována určitá citlivější témata, ale nový prezident z něj udělal prostředí, kde kritici čelí vězení jen za to, že o vůdci čínské komunistické strany zavtipkují.

V březnu obvinily čínské úřady LinkedIn z toho, že nedostatečně kontroluje politický obsah, na základě výpovědí třech lidí. Úřady donutili LinkedIn aby na základě tohoto obvinění provedl sebezhodnocení a podal o tom zprávu. Služba také nemohla v Číně následujících 30 dní poskytovat vytváření nových registrací.

LinkedIn kromě toho čelil nedávno i kritice ze strany Spojených států za to, že cenzuroval profily některých amerických novinářů v zemi. Republikánský senátor za Floridu Rick Scott, napsal Microsoftu dopis, ve kterém chtěl vědět důvod cenzury těchto novinářů a nazval tento krok americké společnosti jako „akt sprostého smiřování a podřizování se komunistické Číně.“

Co se stane s miliony účtů čínských uživatelů LinkedInu ještě není jisté. V minulosti ale, když jiné americké společnosti přestaly nabízet své služby v zemi, byly jejich stránky rychle zablokovány vládou.