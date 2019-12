Čeští vývojáři pracují na unikátní herní aplikaci. Umožní střílet penalty na skutečné brankáře

Tým českých herních vývojářů pracuje na unikátní hře Live Penalty, při které budou moci lidí vystřelit penaltu na brankáře. Jak míč, tak i brankář jsou přitom skuteční. Nachází se ve studiu, které snímá kamera a dění živě přenáší přímo na displej telefonu. Praha 11:18 18. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Lidé se přihlásí do naší aplikace, spojí se živě se stage a vidí živé vysílání, na kterém můžou ovládat stroj. Pak si vyberou, kam chtějí střelu poslat, kliknou do branky a potvrdí střelu,“ popisuje Radiožurnálu vývojář Pavel Kacerle fungování aplikace Live Penalty. Ta se oproti většině her liší v tom, že se k ní lidé musí připojit vždy v čas naplánovaného souboje.

Poslechněte si reportáž Jakuba Horáčka o vývoji české aplikace Live Penalty

Všichni přihlášení hráči poté skrze stroj střílí na živého brankáře. Zacílení střel se průměruje podle volby spoluhráčů. Ti, kteří zvolí místo, kde brankář míč nechytne, postupují do dalších kol, ostatní vypadávají.

„Pointou je dostat se do posledního kola, kde hrajete jeden proti jednomu. Spojíme vás i se stage, takže s tím brankářem můžete na pár sekund komunikovat. Chtěli jsme lidem z celého světa zprostředkovat zážitek, kdy si můžou vystřelit proti brankáři, a to i proti slavnému,“ vysvětluje Kacerle.

Státní podpora

Autoři hry, mezi které kromě Kacerleho patří vývojářské studio STRV nebo filmová společnost First.frame, jednají o spolupráci i s velkými fotbalovými kluby ze zahraničí. Hru chtějí během prvního čtvrtletí příštího roku spustit nejdříve v Česku a na Slovensku. Pak budou následovat další státy.

Ambice tvůrců přitom ukazují, jak se v posledních letech daří českému hernímu průmyslu, a to doma i ve světě. Dokazuje to například hra pro virtuální realitu Beat Saber, kterou v listopadu koupil facebook. Hra zároveň uspěla na mezinárodních cenách The Game Awards 2019.

Jen loni přitom podle odhadu Asociace českých herních vývojářů utržily české hry zhruba tři miliardy korun. To je víc, než kolik se loni v Česku utratilo za vstupné do kina. Na rozdíl od filmařů ale herní vývojáři nemají od státu žádnou speciální podporu. Ministerstvo kultury to chce změnit a s vývojáři o podpoře jedná.

„Jestli by to byla dotace anebo finanční nástroj či návratná finanční pomoc, nějaká bezúročná půjčka. Ale všichni mají rádi dotace, protože to jsou dary, které se nedaní a nevracejí,“ řekl Radiožurnálu státní tajemník ministerstva kultury Zdeněk Novák.

Konkrétní návrhy chce úřad zapracovat do chystané strategie podpory kreativních průmyslů. Tu plánuje předložit vládě v březnu nebo v dubnu příštího roku.