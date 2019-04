Čechy na kybernetickém cvičení NATO porazila jen Francie, hackerským útokům se bránili dva dny

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o cvičení v kyberbezpečnosti

Státy se na cvičení snaží připravit na možný reálný kybernetický útok, trénují proto i strategické rozhodování na nejvyšší vládní úrovni, komunikaci s médii nebo jestli nepřekračují mezinárodní právo.

„Posíláme e-maily, ve kterých například píšeme, že někde spadl dron, a ptáme se, co budou dělat a jak to řeší vláda,“ popsal Radiožurnálu Tomáš Minárik, český zástupce výzkumného kybernetického centra NATO.

Cvičení si lze představit jako imaginární kybernetickou bitvu, ve které se „hodné týmy“ expertů snaží ochránit smyšlenou zemi Berylii. Na ni útočí „zlý tým“ hackerů a snaží se narušit infrastrukturu v zemi – například vypnout elektřinu nebo kontaminovat vodu. Útočí ale i na bankovní systémy v zemi.

Právo i komunikace

Speciální je na cvičení také to, že nejde jen o hackery a IT specialisty – důležitá je i komunikace. Porota hodnotí, jak hráči mluví s vládou, jaké informace pouští do médií nebo jestli nějakým způsobem neporušují mezinárodní právo.

Bodování zahrnuje tolik aspektů, že se nedá říct, v čem jednotlivé týmy vynikají. Ten český si však obvykle vede dobře – v roce 2017 cvičení dokonce vyhrál. Loni byl třetí. Češi navíc cvičení i spoluorganizují – zástupce má Česko i v červeném týmu, který vymýšlí útoky.

Kyberbezpečnost začalo NATO více řešit v roce 2007, tehdy právě Estonsko napadli hackeři. Šlo tehdy o regulérní útok na bezpečnost země. Nefungovaly bankovní weby, stránky škol ani vládní servery. NATO později zařadilo kyberprostor mezi tradiční bojiště – tedy vodu, vzduch, pevninu a vesmír.