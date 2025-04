‚Lucie Výborná prozradila svůj obrovský plat.‘ Podvodníci skrze bulvární články kradou osobní údaje

O jaký článek jde? „Ve skutečnosti je to placená reklama na Facebooku, která má za úkol nalákat co nejvíc lidí, aby klikli na odkaz, který se tváří jako klasický článek na iDNESu,“ upozorňuje redaktorka Antiviru Jana Magdoňová. Článek je tedy kompletně vymyšlený.

„Na první pohled se tváří jako rozhovor s Lucií Výbornou, která prozradí tajemství svého velkého výdělku. Ve smyšleném článku zmiňuje investiční společnost a tvrdí, že díky ní vydělává dva až tři miliony korun ročně,“ doplňuje Jan Cibulka.

„Na název investiční společnosti se dá opět kliknout a odkaz vás zavede rovnou na její údajné stránky. Tam už je jednoduchý formulář, kam máte vyplnit jméno, telefon, e-mail a zaregistrovat se. Na stránce jsou fotky dalších známých osobností, které si službu pochvalují,“ popisuje Magdoňová.

Jan Kraus jako slavná hlasatelka

Ani odkazovaná investiční společnost ale neexistuje. „Je opět jen naoko. V tomto případě to poznáte podle jednoduchých vodítek. Například web stránky je úplně jiný než její název. Když jsme to zkoumali podrobněji, tato stránka byla zaregistrovaná posledního března letošního roku, je tedy velmi nová,“ vysvětluje Jan Cibulka.

„Taky se na ní nedozvíte žádné relevantní informace o společnosti. Kromě kontaktního formuláře jsou tam jen pozitivní recenze údajných zákazníků. Mezi nimi třeba moderátor Jan Kraus, kterého ještě strojově překlad chybně označil za „slavnou hlasatelku“. Celkově na textu stránky jasně vidíte, že je strojově překládaný a čeština není moc kvalitní. Podvodníci si s tím moc práce nedali,“ všímá si Jana Magdoňová.

Například fotku jedné údajné spokojené zákaznice podvodníci ukradli z fotobanky. Redaktoři Antiviru stejnou fotku ženy našli v českém článku o darování vajíček, na německém webu kurzu na přípravu na svatbu nebo anglicky psaném webu o laserové léčbě kůže.

Nátlakové metody

Co se stane, když podvodníkům své údaje poskytnete? „Když jsem toto zkoušela na jiné podvodné investiční stránce, protože jsem byla zvědavá, co se začne dít, začali mi obratem volat údajní investiční makléři a poradci a přesvědčovat mě, abych vložila peníze do jejich produktu, který se týkal kryptoměn, a začala hned vydělávat obrovské peníze. Jejich metody byly hodně nátlakové, volali mi třeba i pětkrát denně a různě se na mě střídali,“ popisuje Magdoňová.

Redaktoři Antiviru o věci mluvili také se samotnou Lucií Výbornou. „O zneužívání se dozvěděla od lidí v rozhlase. Bránit se nijak zvlášť nemůže. Jedna možnost je nahlásit to přímo Facebooku, ale domoci se čehokoli je takřka nemožné. Lucie Výborná tedy alespoň dala oficiální vyjádření na své sociální síti, že jde o podvod,“ shrnuje Jan Cibulka.

Když redaktoři případ zkoumali hlouběji, zjistili, že všechny reklamy, které zneužívají Lucii Výbornou, zveřejňuje jedna konkrétní facebooková stránka umělce z Vietnamu. Ten sám ale nejspíš o podvodech neví. „Spíš mu pachatelé napadli jeho facebookovou stránku a reklamy zadávají jeho jménem. A co hůř, na jeho platební kartu. Takže on je ve skutečnosti další oběť tohoto podvodu,“ poznamenává Jan Cibulka.

Reklam redaktoři objevili celkem devět. „Některé byly aktivní tři dny, ale většina jen několik hodin. V současnosti už jsou všechny neaktivní, takže by se nikomu neměly zobrazovat. Celkem se ale ukázaly nižším desítkám tisíc lidí na Facebooku,“ vypočítává Jana Magdoňová.

Facebook reklamy blokuje pozdě

Facebook obvykle podvodné reklamy odhalí a zablokuje, to ale může trvat až několik dní. Na to podle Jana Cibulky pachatelé spoléhají. „Ve chvíli, kdy je Facebook odhalí, už podvodné reklamy spouští z jiné napadené stránky.“

„Navíc se Facebooku pachatelé snaží své odhalení zkomplikovat tím, že podvodná reklama vás pošle na podvodnou stránku jen někdy, jindy ukazuje nesmyslné nebo neškodné stránky. V případě Lucie Výborné vás většina reklam odkázala na obchod s cyklistickým vybavením, jen někdy na podvodnou investiční stránku,“ doplňuje redaktorka.

A jak se podobným podvodům bránit? „Pokud chodíte na sociální sítě, určitě si nainstalujte do prohlížeče rozšíření na blokování reklam. Tyto podvody se totiž na Facebooku zobrazují jako sponzorované příspěvky, tedy reklamy,“ uzavírá Cibulka.