Od špendlíku až po lokomotivu. Výstava připomíná zvuk značky Made in Czechoslovakia i výročí státu

„Je to moc hezky udělané a pro děti vypovídající o té době, kterou nezažily, dceři jsem ukazoval, jak jezdily tramvaje,“ říká Radiožurnálu jeden z návštěvníků výstavy.

Ve výstavním sálu je přítmí, bodová světla osvětlují jen jednotlivé exponáty. „V rámci tohoto československého průmyslového vesmíru svítí hvězdy – jednotlivé výrobky,“ vysvětluje komisař výstavy Hynek Stříteský.

„Vzhledem k tomu, že jsou nasvíceny bodově od stropu, vytváří někdy i velmi zajímavý vizuální efekt. Stíny, které jsou pod vitrínou, ukazují ty výrobky,“ dodává.

K vidění až do konce příštího září

Ono české průmyslové nebe čítá třeba ikonický motocykl Jawa 250, horizontální Kaplanovu turbínu, dvouplošník Aero A10 a dalších víc než 120 exponátů, dodává Stříteský a zastavuje se u jedné z vitrín: „Vidíme zde lehký kulomet, dva psací stroje, kuchyňský robot a návštěvník se bude ptát, proč je to vystavené v rámci jedné vitríny. Výrobcem všech těchto produktů byla jedna firma – Zbrojovka Brno.“

Byla to ale i pražská ČKD, Škodovy závody nebo firma Aero, jejichž výrobky s nadsázkou dobyly svět. „Za první republiky bylo pozoruhodné, kolik bylo významných výrobků, i když některé z nich, jako třeba automobily, byly důsledkem ochranářské politiky československého státu, protože byla vysoká dovozní cla,“ popisuje scenárista výstavy Jiří Hulák.

„Je to obdivuhodné, že se vyrábělo tolik a v takovém rozsahu. Byl tehdy naplněn kolbenovský slogan: Od špendlíku až po lokomotivu,“ říká Hulák a dodává, že československý průmysl by se nikdy nedostal na tak vysokou úroveň nebýt odkazu Rakouska-Uherska. A to především v textilním, cukrovarském a lihovarnickém průmyslu.

Československé unikáty bude technické muzeum hostit až do konce září příštího roku.