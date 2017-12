Mění se online hry v kasina? Politici se spojili s Applem a vytáhli do boje

Apple bude ve svých obchodech s aplikacemi požadovat, aby vývojáři a prodejci digitálních her jasně informovali o tom, za jakých podmínek se hráči mohou dostat k dodatečnému hernímu obsahu, konkrétně takzvaným loot boxům.

Jde o to, že u některých online her jejich uživatelé postupně získávají zvláštní body nebo odměny podle toho, jak dobře hrají. Můžou to být například grafické úpravy jejich postav, lepší zbraně nebo herní předměty, ale i herní peníze.

Problém ale je, že k pořízení těchto odměn, tedy loot boxů, jsou mnohdy – a to stále častěji – potřeba také skutečné peníze.

Technologická firma tak reaguje na tlak ze strany některých zemí. Na praktiky herních společností si stěžují politici v Británii a Spojených státech a požadují větší regulaci loot boxů a online her obecně.

'Online kasino na motivy Star Wars'

Část politiků pobouřila společnost Electronic Arts s novým vydáním hry Star Wars Battlefront 2, která se odehrává v prostředí nejnovějších filmů kultovní série.

Problém je v tom, že tato hra využívala loot boxy a podobný obsah v tak velkém množství, že ji dva američtí zákonodárci z Havaje označili za "online kasino na motivy Hvězdných válek".

Firma Electronic Arts nakonec po kritice sama podmínky upravila. V Británii se podle BBC dokonce objevil požadavek, aby se systém loot boxů reguloval stejně jako hazard.