Vyhřívané sedačky testují v olomouckých tramvajích. Když se osvědčí, postupně je vymění ve všech vozech

Nový typ plastových sedaček s vyhříváním testují v těchto dnech jako první v Česku pracovníci olomouckého dopravního podniku. Novinka prý není energeticky náročná. Pokud se osvědčí, podobné sedačky by dopravce mohl postupně nechat umístit do dalších tramvají. Olomouc 18:56 3. února 2023 Nová tramvaj v Olomouci se speciálním zabezpečovacím systémem | Foto: Barbora Sonnková | Zdroj: Český rozhlas

„Stoprocentně je to komfortnější. Netopí to významně, ale je to lepší. Když to topí jenom tak málo, není to pak takový rozdíl, když se vyjde ven,“ pochvaluje si paní Monika ve zkušební tramvaji s šedými plastovými sedáky mírné vyhřáté a čisté místo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Olomouci jako první v Česku testují nový typ vyhřívaných sedaček v tramvajích

Mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová potvrdila, že lidé kritizovali znečištěné látkové potahy i po důkladném vyčištění látky. Od jednoduše omyvatelné plastové novinky si dopravní podnik slibuje úsporu peněz při údržbě sedaček.

„Tím, že jsou to úplně první sedačky tohoto typu v České republice, tak po tom zkušebním provozu ještě musí Drážní úřad schválit jejich další používání,“ uvádí Sýkorová.

Případná výměna v 70 olomouckých tramvajích ale nebude rychlá.

„Protože to není úplně levná záležitost. Výměna bude probíhat postupně, jak budou ve vozech dosluhovat starší polstrované sedačky. V letošním roce jsou v plánu zhruba další dva vozy,“ doplňuje mluvčí s tím, že výměna v jednom voze přijde na necelých 230 tisíc korun.

Teplota vyhřívání sedaček se dá regulovat, v rámci spotřeby celé tramvaje je podle Sýkorové odběr vyhřívaných sedaček minimální.