Města budoucnosti se budou už za 20 let řídit sama, tipuje architekt

„Bude to tady docela rychle. Za pár let bude rozvoj částečný, ale za takových 20 let si troufám říct, že v chytrých městech budeme žít úplně všichni,“ odhaduje ve vysílání Českého rozhlasu Plus architekt a vedoucí laboratoře Centrum budoucnosti Michal Postránecký.

Proces přirovnává k expanzi chytrých mobilů do našich domácností. Dřív to byl drahý luxus, který nebyl pro každého, a dnes ho má každé malé dítě. Architekt prý raději než Smart city používá termín Město budoucnosti, protože „smart je jen jeden z konceptů, jak město budovat. My ale už uvažujeme nad zahrnutím mnoha ingrediencí s důrazem na nejnovější informační technologie, a hlavně na jejich vzájemné propojení. To vše proto, abychom mohli získat nejrůznější data, které pak zas vrátíme do reálného života.“ Zdá se vám to hodně abstraktní?

Krizi město zvládne samo

„Tak si představte nějakou krizovou situaci, třeba když vám někde praskne vodovodní potrubí. Město budoucnosti v tu chvíli situaci vyhodnotí na základě informací, které získá od všech systémů najednou. V jednu chvíli se tak vyřeší objízdné trasy, náhradní zásobování vodou pro dotčené obyvatele a hlavně se ihned začne s opravou. Všechno bude umět komunikovat se vším,“ vysvětluje.

Už dnes v Českém institutu informatiky, kybernetiky a robotiky ČVUT Praha pracují na virtuálním modelu, na kterém podobné kritické situace zkoušejí. „Jsme výzkumný ústav, a tak budeme modelovat třeba veškeré toky energie města a hledat možné úspory. Lehce tak zjistíme, jestli nemůžeme někde ušetřit třeba přesměrováním nebo usměrněním toků energií.“

Sdílené informace

„Můj cíl je používat výzkum ve všech cyklech života města,“ doplňuje architekt. Doufá, že podobné analýzy budou sloužit i v celosvětovém měřítku.

„Teď jsem mluvil s architektkou v New Yorku, která intenzivně pracuje na využití zbytkové energie, která vzniká při dobržďování vagonů metra. Tato energie se dá využít k jiným účelům. Podobní lidé jsou na celém světě a my s nimi chceme sdílet informace. Ať posté nevymýšlíme jedno jízdní kolo.“

Co všechno se změní?

„Nechci si hrát na jasnovidce a říkat, že něco bude za 15 nebo 20 let. Co ale víme, hodně současných procesů už dnes směřuje k autonomii.“

„Mluvíme o autonomních autech, která se řídí sama. Ale město budoucnosti jim bude organizovat způsob dopravy. Předpokládám, že takových věcí, které se budou samy pohybovat, bude daleko více. Třeba odpadkové koše. Ale i ty se budou muset někde automaticky nabíjet nebo opravovat. To všechno dnes ještě nevíme, ale že to bude řízeno umělou inteligencí, je víc než jasné.“

A co možnost zneužití? „Takové obavy sdílím jen v případě, že by tady byly jen nedemokratické systémy. Ty by informace zneužily skoro na 100 %. Ale když se dohodneme, že nechceme, aby to zneužít šlo, tak to taky nepůjde. Lidi a ne roboti totiž určí naši budoucnost.“