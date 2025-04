Míchátko proti predátorům. Kanadští vědci vyvinuli diskrétní detektor drog v pití

Po dvanácti letech vývoje přichází kanadský vědecký tým s jednoduchým, ale slibným řešením problému, který se v posledních době šíří bary a kluby po celém světě – takzvaného spikingu. Tedy situací, kdy někdo tajně přidá do cizího drinku omamnou látku, nejčastěji s cílem využít ztráty vědomí nebo kontroly oběti.

Míchátko s názvem Spikeless dokáže do půl minuty detekovat drogy jako GHB nebo ketamin, tedy látky bez chuti a zápachu, které se pro omámení v klubu používají nejčastěji. Míchátko stačí ponořit do nápoje – špička tyčinky při kontaktu s nebezpečnými látkami změní barvu.

Za vynálezem stojí bratři Johan a Andrew Fosterovi z Univerzity Britské Kolumbie. Cílem bylo vytvořit nástroj, který si každý může snadno přinést s sebou, anebo bude dostupný přímo na místě – u barového pultu, na festivalu nebo v klubu.

„Riziko existuje všude, kde se podávají nápoje,“ vysvětluje Samin Yousefi, studentka chemického inženýrství a spoluautorka prototypu. A dodává, že podobné nápady tu byly už dříve – detekční brčka, kelímky nebo dokonce laky na nehty – Spikeless má ale být diskrétnější, spolehlivější a především nekontaminuje samotný nápoj.

Na uvedení pomůcky na trh si ale návštěvníci nočních podniků nejspíš ještě počkají. V tuto chvíli musí Spikeless dostat souhlasné stanovisko k výrobě od kanadského ministerstva zdravotnictví. Navíc zatím neexistuje výrobní technologie, která by umožnila jeho širší distribuci. A právě dostupnost bude klíčová pro jeho účinnost.

Podle kanadské odbornice na prevenci násilí Sashy Santos samotná míchátka jako taková problém zcela neřeší – důležitou roli hraje i prostředí, odpovědnost podniků a společenské nastavení. Pokud by se však podařilo cenu Spikelessu výrazně snížit, mohla by se z něj stát běžná součást barového vybavení. Stačilo by ho položit vedle brček a ubrousků.