Koubský: Microsoft kdysi zaspal nástup webu. Snad proto teď kupuje herní studio a plánuje metaversum

Microsoft oznámil, že hodlá koupit tvůrce her jako World of Warcraft, Diablo nebo Call of Duty. Za Activision má zaplatit v přepočtu 1,5 bilionu korun. Pokud se podaří ohlášenou transakci dotáhnout do úspěšného konce, půjde o největší technologickou akvizici v historii. „Překonává i zatím rekordní koupi firmy ECM společností Dell," připomíná v pořadu Online Plus šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.

Herní vývojářská studia patřící pod Activision by se tak už od příštího roku mohla dostat pod hlavičku herní divize Microsoftu známé jako Xbox Games Studios. „Celý obchod ještě ale musí posoudit regulační úřady ve Spojených státech a schválit jej akcionáři Activision Blizzardu,“ podotýká Slížek pro Český rozhlas Plus.

Právě u regulátora trhu by přitom Microsoft mohl narazit. Zaznívají totiž hlasy, kterým se nelíbí spojení dvou velkých herních společností.

Fúzí by se totiž Microsoft stal třetí největší herní společností na světě hned po čínském Tencentu a japonské Sony.

„Videohry jsou obrovský byznys, do kterého lidé vkládají velké peníze nejrůznějšími způsoby, nejen samotným pořizováním her, ale i dalšími doplňkovými cestami,“ přibližuje aktuální stav trhu, který svým objemem už před několika lety přerostl i filmový průmysl, redaktor Deníku N Petr Koubský.

Metaversum

Microsoft si od nákupu slibuje nejen rozšíření portfolia her dostupných v jeho předplatném Game Pass – jakési herní obdobě populárních služeb, jako je Netflix –, ale také další práce na vlastním metaversu.

„Ještě dobře pamatuju, jak Microsoft zmeškal nástup jiné platformy, které se tehdy říkalo web. To bylo v roce 1995 a velice těžce doháněl to, že si neuvědomil, že nástup prohlížečů do osobních počítačů úplně změní situaci. Řekl bych, že tahle příhoda straší v Microsoftu lidi dodnes a že si to nechtějí zopakovat,“ míní Koubský.

„Jestliže tady vzniká metaversum jako platforma, která pravděpodobně změní způsob zacházení s počítačem, tak Microsoft chce být u toho.“ Petr Koubský

Vlastní metaversum neboli nekonečný trojrozměrný virtuální svět, do něho se lze připojit stejně snadno jako dnes na internet, ohlásil před nedávnem Facebook. Od té doby je tento virtuální prostor stále častěji skloňovanou budoucností nejen sociálních sítí.

„Jestliže tady vzniká metaversum jako široká, otevřená platforma, která pravděpodobně změní způsob zacházení s počítačem a budování aplikací, tak Microsoft chce být u toho,“ je přesvědčený Koubský.

Jsou to přitom právě herní vývojáři, kteří mají s tvorbou podobných prostředí ty největší zkušenosti. „Microsoft si tak jistě kupuje i know-how a rychlejší vstup do této oblasti,“ míní novinář.

Xbox Game Studios Microsoft zakládá a kupuje herní studia od roku 2000. Aktuálně jich vlastní 23. Jen za poslední čtyři roky Microsoft získal 15 z nich, včetně společnosti Bethesda Softworks. Za tu v loňském roce zaplatil okolo 160 miliard korun. Mezi další známé akvizice patřil v roce 2014 nákup tvůrců populární hry Minecraft.

Zase ta hesla

Přihlašovací údaje, včetně hesel, až sedmi milionů uživatelů služby Open Subtitles se objevily volně na internetu. Provozovatelům serveru určenému ke stahování titulků k filmům či seriálům je ukradl neznámý útočník už loni v srpnu. „Provozovatelé serveru mu pak zaplatili výkupné, aby data nezveřejnil. Databáze se ale před pár dny objevila na internetu,“ poznamenává Slížek.

Uživatelé služby by si tak měli změnit svá hesla. „Opět se ukazuje, že lidé nejspíše používají stejná hesla, stejná přihlašovací jména – což dost často bývají e-mailové adresy – na více službách zároveň,“ připomíná šéfredaktor serveru Lupa.cz.

Zejména u menších či amatérských služeb je přitom potřeba s možností odcizení dat počítat. Jak se tedy na internetu v tomto ohledu chovat? „Prvním pravidlem by rozhodně mělo být používání nějakého manažera s programem, který se o vaše hesla stará, do kterého se ukládají. Protože všichni máme už tolik hesel, že si je nemůžeme pamatovat. A to pak svádí k tomu, aby se používalo jedno nebo dvě pro všechno,“ radí Koubský.

Podceňovat by podle něj lidé neměli ani dvoufaktorové ověřování. Třetím pravidlem podle něj je používat zdravý rozum.

