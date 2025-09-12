Microsoft se vyhnul pokutě EU. Slíbil oddělit Teams od programů Office
Americká softwarová společnost Microsoft se vyhnula pokutě od Evropské komise za zneužívání svého dominantního postavení na trhu v souvislosti s aplikací Teams. S komisí se dohodla na závazcích, které slíbila splnit.
Unijní exekutivě se nelíbilo, že firma svazuje svůj nástroj pro chatování a videohovory Teams se sadou kancelářských programů Office.
Microsoft nyní slíbil jasné oddělení aplikace od kancelářských nástrojů, jako jsou Word, Excel a Outlook, informovala Evropská komise ve svém prohlášení.