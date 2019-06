Microsoft v lednu skončí s podporou Windows 7, problém to je hlavně pro firmy

14. leden 2020 - to je datum pomyslného úmrtí operačního systému Windows 7. Za půl roku pro něj společnost Microsoft definitivně přestane vyvíjet aktualizace. Počítače, na kterých bude systém nainstalovaný, se tak snadněji stanou cílem hackerů. V současnosti přitom na Windows 7 funguje každý třetí počítač na světě. Praha 7:37 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každý třetí počítač na světě v současnosti funguje na operačním systému Windows 7. Jenže Microsoft už zhruba za půl roku stáhne tento systém z trhu | Zdroj: Profimedia

S typickou znělkou, která je povědomá mnohým, si deset let spouštěli své počítače stovky milionů lidí po celém světě. Jenže teď Windows 7 pomalu končí a zařadí se tak do historie, třeba vedle Windows 98.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Microsoft už zhruba za půl roku stáhne systém Windows 7 z trhu. Příspěvek Terezy Beránkové

„Systém Windows 7 bude i po 14. lednu 2020 možné nainstalovat, aktivovat i provozovat, nicméně uživatelé systému nebudou nadále dostávat aktualizace zabezpečení, nebude jim dostupná podpora ze strany Microsoftu a nebude se aktualizovat ani online obsah týkající se tohoto operačního systému,“ říká Radiožurnálu Petr Váša ze společnosti Microsoft.

V současnosti na tomto operačním systému stále funguje každý třetí počítač. To je podle Jakuba Čížka, redaktora serveru Živě.cz, mnohem víc, než když v roce 2014 končily Windows XP: „Když končila podpora Windows XP, tak touhle dobou to procento dosahovalo zhruba deseti procent trhu. Čili Windows 7 i půl roku před koncem podpory je poměrně silný operační systém s poměrně silným operačním pokrytím.“

Problém to pak nebude jen pro domácí uživatele, kteří večer surfují po internetu, ale hlavně pro firmy. Právě ty mají konkrétně na Windows sedm uzpůsobený celý systém. „Ukončení podpory Windows 7 může v některých případech vnést do výrobního procesu i určité problémy, zejména pak co se týká aktualizací těch systémů,“ vysvětluje Radiožurnálu Evžen Reitschläger junior z Asociace malých a středních podnikatelů.

Právě kvůli těmto problémům proto Microsoft nabídl výhradně firemním zákazníkům speciální balíček, vysvětluje Čížek z Živě.cz: „Pro firmy bude možnost zaplatit si speciální balíček, v rámci kterého bude Microsoft dodávat aktualizace až tři roky, čili až do ledna 2023.“

Navíc právě firmy můžou podle IT experta Františka Zemana ze společnosti Algotech získat na pořízení nového systému lepší cenu. Hůř na tom ale budou jednotlivci. „Ceníková cena Windows 10 je 200 dolarů, ale firmy mají většinou nějaké speciální smlouvy s výrobcem,“ říká Zeman.

Počítače se staršími sedmičkami už stahují i obchody. „V současné době už počítače s Windows 7 v nabídce nemáme. Všechny nové notebooky obsahují Windows desítky,“ vysvětluje mluvčí největšího tuzemského e-shopu Patricie Šedivá.

Přitom když Microsoft před třemi lety Windows 10 spouštěl, nabídl uživatelům starších systémů přechod zdarma. To už teď neplatí. Dobrou zprávou ale je, že Windows 10 by měl být vůbec poslední operační systém, který Microsoft pustil do světa. V budoucnu už plánuje jen vyvíjet jeho aktualizace.