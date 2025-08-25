Místo vlny automatizace tichá evoluce. České firmy si začínají osahávat AI, ta práci zatím nebere
Využívání umělé inteligence v byznysu je nutnost, bez ní nebudou české firmy konkurenceschopné, tvrdí zástupci českých zaměstnavatelů. Když se ale loni Hospodářská komora svých členů ptala, jak AI využívají, odpověděla kladně jenom necelá třetina.
Žádní průkopníci Češi v umělé inteligenci nejsou, ale ochota využívat ji stoupá. Podle ředitele České asociace umělé inteligence Lukáše Benzla už to není jenom o tom, že by si pár lidí v kanceláři hrálo s některým s chatbotů, jako jsou ChatGPT, Copilot nebo Gemini.
„K nejrychlejší adopci umělé inteligence dochází v oblastech jako je účetnictví, marketing a tvorba materiálů nebo prezentací. Může to ale být i v oblastech jako je strategické řízení firem,“ popisuje Benzl.
To potvrzují i čísla ze světa. Z průzkumu, který dělala letos na jaře technologická společnost SAP mezi stovkami firem v Americe, vyšlo, že by 44 procent vrcholových manažerů změnilo původní rozhodnutí, kdyby jim to poradila AI.
AI revoluce ale v Česku zatím není. Podle průzkumu, který dělala poradenská společnosti RSM v červenci, sice AI běžně používá 40 procent menších a středních českých firem, ale o druhé průmyslové revoluci se podle řídící partnerky RSM Moniky Marečkové mluvit nedá.
„Místo vlny automatizace vidíme spíše tichou evoluci, kde technologie zaměstnance doplňuje, nikoliv nahrazuje,“ tvrdí Marečková. Podle ní jen v jednom procentu firem AI plně nahradila nějakého pracovníka a ve čtyřech procentech částečně.
Rozšíření a využití
Umělá inteligence se v Česku využívá v marketingu, PR, v advokátních kancelářích, ale nejvíc asi v programování a v účetnictví.
Například společnost Wflow vyvinula cloudovou aplikaci pro digitalizaci účetnictví a celý její byznys stojí na využití umělé inteligence. Jak to funguje, popisuje spoluzakladatel firmy Robert Soudný.
„Automatizace je zpracování dokumentu při vstupu, typicky přijaté faktury či účtenky. Od automatického příjmu přes extrakci dat, predikci zaúčtování, schvalovací proces až po automatické přenosy dat do účetních systémů,“ vyjmenovává Soudný. Dokážou tak eliminovat až 80 procent manuálních účetních úkonů a snížit chybovost.
Naprosto nepostradatelná je umělá inteligence ve firmě Trustsoft, která se zaměřuje na správu a optimalizaci cloudových systémů.
Podle výkonného ředitele Trustsoftu Otakara Sedi se ale AI osvědčila i ve výrobních firmách: „Díky kombinaci AI a pokročilých senzorů umíme odhalit poruchu několik hodin předtím, než nastane. Každý stroj vykazuje teplotu, tlaky, vibrace nebo se projevuje zvukově. To jsou věci, ze kterých, pokud je monitorujeme, dokážeme vyvodit závěry.“
Naučit se kódovat
Nejvíc ale v Trustsoftu využívají AI vývojáři, kteří už nemusí psát celý kód od nuly. Podle Sedi firma ušetří 20 až 30 procent nákladů na provoz a většině zaměstnanců se uvolnily desítky hodin měsíčně na strategičtější a kreativnější práci. Soudný z Wflow odhaduje úspory ve větších firmách na stovky tisíc korun měsíčně.
Problém nadále představuje prezentování nepravdivých informací. Většina AI modelů má tendenci takzvaně halucinovat, tedy vymýšlet si. Tento problém se dá obvykle obejít tím, že se jim stejný úkol zadá opakovaně. A podle Lukáše Benzla už ale existují firemní aplikace, které umí přiznat, že neví.
„Jsem přesvědčen o tom, že to velmi brzy bude problém minulosti, nicméně asi pouze jen v placených verzích,“ míní. AI se velmi rychle rozvíjí, míní také Benzl.
Během posledního roku podle něj dokázala prolomit i obranný val češtiny a znalosti českého trhu. Pro zahraniční firmy je podle něj teď díky AI mnohem snazší přijít do Česka a nabízet služby a zboží českým zákazníkům.