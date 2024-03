Moderní technologie v gastronomii. Návštěvníci ani netuší, že s přípravou jídla pomáhá umělá inteligence

Marek Fichtner má na sobě bílé kuchařské oblečení, přes něj tmavou zástěru. Prochází kuchyněmi dvou propojených restaurací v centru Prahy – Červený Jelen a Trezor Špork. Kolem se griluje, peče, smaží. No a právě tady se snaží čím dál víc v provozu využívat umělou inteligenci. A Marek Fichtner je tu šéfkuchařem.

„Já bych se neoznačoval jako průkopník umělé inteligence, dlouho jsem se tomu bránil. Ale pomáhá mi například v tom, že může poradit jakou ingredienci přidat. Když mám lososa a bramboru a k tomu by se mi ještě něco hodilo, a teď nemyslím kopr, tak v tomto případě mi může eventuálně dopomoct,“ tvrdí šéfkuchař.

Zároveň dodává, že práce s umělou inteligencí je efektivnější, než kdyby se složitě dopracovával k informacím třeba v nějakém vyhledávači. „Je to rychlost, máte hned odpověď a pak je na vás, jak s ní naložíte. S tou ingrediencí, kterou AI vyhledá, ale musíte sounáležit. Musí to sedět hlavně vám.“

Stylový tatarák je jedním ze stovky jídel, které pomohlo utvořit AI | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

I proto náčelník místní kuchyně tvrdí, že na umělé inteligenci nezakládá svoje kulinářské umění. „Šéfkuchař má časem a zkušenostmi nachutnané věci, které jdou dohromady, a nejsem přesvědčený, že stejného výsledku může docílit umělá inteligence.“

Marku Fichtnerovi je 49 let. Jeho zdejší o generaci mladší kolegové se na využívání umělé inteligence dívají optimističtěji. Stejně tak i spolumajitel restaurací Jiří Panuška. „Myslím, že jsme ji jako jedni z prvních začali reálně využívat, někdy začátkem minulého roku. Snažíme se udržet na špičce toho, jak se využívat dá. Využíváme placené verze, využíváme nástroje, které předtím nebyly, tvorbu obrázků a videí.“

Jiří Panuška | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Za rok a čtvrt od zavedení umělé inteligence do kulinářského řemesla, se systém osvědčil. „Bylo potřeba překonat nedůvěru šéfkuchařů a manažerů. Nicméně ti progresivnější z nich umělou inteligenci využívají na týdenní bázi. Nově se tvoří vizuály. Ne ty, které jdou k zákazníkům, ale pro tým, aby věděl, co chce šéfkuchař jídlem dosáhnout. Jídlo se nemusí vařit, stačí ho vygenerovat a plus minus víme, jak má potom vypadat,“ říká Panuška.

Denně tu kuchaři uvaří stovky jídel a jazykové modely už pomáhají s vytvářením sezónních nabídek. „Stačí specifikovat, že jste v Česku, v Praze. Chtěli jsme vytvořit roční sezónní kalendář, tak jsme zadali příkaz, navrhni na základě tvých schopností a databáze to nejlepší a musím říct, že výsledky jsou velmi přesné.“

„Vznikla chřestová sezona, jahodová sezona, houbová sezona, sezona zvěřiny a samozřejmě Vánoční menu. Za dobu, co tu umělou inteligenci používáme, vidím velký pokrok,“ pochvaluje si její využití spolumajitel.

V budoucnu by měla umělá inteligence při návrzích vycházet i z dat o tom, co si zákazníci z těchto restaurací objednávali nejradši. I díky tomu by pak měli kuchaři mít více času na podstatu tohoto byznysu, na samotné vaření.