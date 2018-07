Digitální zemědělství přináší data, která se v terénu těžko sbírají, říká inovátorka

Veronika Švarcová pracuje na zavádění moderních technologií v zemědělství. V rozhovoru mluvila o tom, jak mohou senzory a satelitní snímky zvýšit kvalitu produkce a kde je lidská síla ještě stále nenahraditelná. „Pomáháme jim dělat některé věci efektivněji,“ popisuje spolupráci se zemědělci. Praha 15:00 28. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V rámci projektu CleverFarm Veronika Švarcová v Srbsku budovala síť využití technologie IoT, kdy se do polí umisťují senzory. Ty dokáží měřit teplotu a vlhkost půdy či teplotu ve sklizňových halách.

IoT je zkratkou pro označení Internet of Things, tedy Internet věcí. Jde o síť fyzických zařízení, jako jsou třeba vozidla nebo domácí spotřebiče, vybavená elektronikou, softwarem a senzory a síťovým spojením, které umožňuje takovým zařízením se propojovat navzájem a vyměňovat si mezi sebou data.

V Čechách už podobná síť vytvořená je a digitální zemědělství se tu pomalu rozšiřuje. Senzory zemědělcům data posílají v reálném čase přímo do aplikace.

Hlavními nástroji jsou tu chytré senzory a družice, jejichž přesah do zemědělství začíná být čím dál větší. „Je problém, že v dnešní době je u nás zemědělství ještě dost podtechnizované oproti okolnímu světu,“ popisuje Veronika Švarcová situaci. Podle ní se ale i tady technologie posouvají pomalu dál. „Stroje bez řidiče jsou zatím ještě hudbou budoucnosti,“ dodává.

„Zemědělství je hodně podtechnizované a ne všechny změny se do toho sektoru dají protlačit. Co nám nahrává, je generační obměna, kdy máme na jedné straně klasické agronomy, kteří jsou zvyklí jezdit na to pole a věřit tomu, co vidí. Na druhé straně jsou čerství absolventi, lidé, co mají smartphone, facebook, nové technologie, jsou na to zvyklí a vidí, že to funguje všude jinde, tak proč by to nefungovalo i tady," vysvětluje Švarcová.

Měření teploty je u senzorů klíčové: „Jakmile se něco s úrodou pokazí, vše se projevuje na té teplotě… Všichni škůdci se projevují zvýšením teploty. Začnou se množit a vytvářet tam tu energii.“ vysvětluje Veronika Švarcová, k čemu slouží senzory v halách, kde se úroda skladuje.

„V Anglii je jedna farma v rámci univerzity, kde vyloženě pole obdělávají jen stroje od začátku do konce. Nevstoupí tam člověk a vše se děje od počítače… Myslím, že je to hodně kontroverzní téma. Lidé se velké automatizaci budou bránit,“ říká Veronika Švarcová o budoucnosti zemědělství.

Přestože starší generace zemědělců nebyla z počátku z technologií příliš nadšená, nakonec se i oni naučili se senzory pracovat: „Senzory jsou to, co nám otevírá dveře skoro u všech agronomů, protože je to nová technologie, ale přináší jim ta stará data, která znají.“