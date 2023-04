Kanóny střílí díky hnacím náplním z Explosie i bez nábojnic. Byli jsme exkluzivně u výroby

Český rozhlas měl možnost nahlédnout přímo do provozu, kde se hnací náplně do 155 milimetrových děl vyrábějí. „Tady se vyrábí celospalitelné hnací náplně, které souží k vystřelení náboje z kanónu,“ říká mluvčí Explosie Martin Vencl, se kterým jsme vstoupili do jednoho z výrobních domů.

Nábojnice nejsou potřeba

„Dřív bývaly kovové hilzny, ve kterých byla prachová náplň. Když se vystřelila samotná střela, tak se s tou kovovou hilznou muselo něco udělat,“ dodává Vencl s tím, že s použitím celospalitelných náplní odpadá manipulace s objemným odpadem v podobě velkých nábojnic. Ty nejsou vůbec potřeba, za samotný náboj, se dá pouze tento „váleček“.

Částečně hotové výrobky vypadají jako větší válcovité papírové krabičky. „My jim říkáme kyblíky. Tyto náplně odpovídají standardům NATO 155 milimetrů,“ popisuje mluvčí. Jsou vyrobeny ze silné vrstvy papíru a obsahují vysoký podíl nitrocelulózy.

V lisovně následně stále mokré moduly dostávají finální tvar. „Tady jsme trochu opatrní v tom, co vám ukážeme a co vám prozradíme, protože každá firma si hlídá to svoje tajemství. Právě lisování je důležitou součástí výroby celospalitelných modulů,“ naznačuje Vencl.

Správný válec i po hmatu

Během natáčení sledujeme i závěrečnou fázi výroby obalů hnacích náplní v lakovně: „Moduly mají různé barvy. Například ty, které jsou stříbrné nebo bílé jsou určeny na větší vzdálenosti, zelené moduly jsou na ty kratší,“ vysvětluje. Voják tedy vidí barvu a ví, na co to může použít.

Moduly mají i různý tvar, takže voják i ve tmě po hmatu pozná, který modul má zrovna v ruce. Nabarvené moduly pak ještě zbývá naplnit přesným množstvím střelného prachu – i ten se v Explosii pochopitelně vyrábí.

Státem vlastněný podnik Explosia loni dosáhl obratu přes jednu a čtvrt miliardy korun. S rekordním ziskem skoro 200 milionů korun.

„Zčásti určitě zafungovala opatření, která jsme tady v rámci restrukturalizace společnosti nastartovali před čtyřmi lety. Druhou částí, která se na tom výsledku podepsala, je i zhoršená bezpečnostní situace v Evropě a s ní navýšená poptávka po našich výrobcích,“ říká předseda představenstva Radomír Krejča s tím, že poptávka po podobných výrobcích se zvedla v celém výrobním odvětví.

I vzhledem k aktuální poptávce plánuje Explosia některé výroby rozšířit. „Dneska pracujeme na navýšení výroby sférických prachů přibližně na dvojnásobek až trojnásobek. Druhý segment, který jsme se rozhodli podpořit, jsou právě celospalitelné hnací náplně,“ dodává Krejča.