Výroba ‚tkaného vzduchu‘ se zapomněla i díky kolonialismu. Dhácký mušelín ale pomalu opět ožívá

Mušelín z bangladéšské Dháky byl tak lehký, že se mu přezdívalo tkaný vzduch. Kdo chodil v šatech z této průhledné látky, byl prý často obviňovaný z pobuřování společnosti. Zmínky o dháckém mušelínu je možné najít i ve dva tisíce let starých svitcích. Do současnosti se ale prastará výroba nedochovala. Britští a bangladéšští vědci se už několik let snaží ztracené dědictví znovu objevit.

Praha 8:46 28. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít