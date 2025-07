Musk klidní investory po pádu akcií Tesly. Slibuje robotaxi dostupné pro půlku USA do konce roku

Šéf Tesly Elon Musk po poklesu firemního zisku slibuje investorům nejpozději koncem příštího roku průlom díky samořízeným vozů taxi. Do té doby ale podle něj mohou přijít obtížné kvartály. Musk to uvedl poté, co jeho podnik ve středu zveřejnil největší pokles tržeb za čtvrtletí za poslední léta. Akcie Tesly před čtvrtečním zahájením obchodování ve Spojených státech ztrácejí přes šest procent.

