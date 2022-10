Investor: Tvrzení, že Musk chce Twitter přebudovat a zároveň propustit jeho zaměstnance, nedávají smysl

Muskovo propouštění vedoucích pracovníků Twitteru sice nečekaně rychlý, ale očekávaný krok, komentuje postup investor technologickcýh start-upů Jiří Hlavenka. Musk, vlastník společnosti Tesla a SpaceX, také dříve uváděl, že má v úmyslu sociální síť po převzetí zcela přebudovat a propustit tři čtvrtiny zaměstnanců. „Berme jeho vyjádření s rezervou,“ říká Hlavenka v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Praha 13:20 28. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Musk tvrdí, že chce vytvořit necenzurovanou síť, což povede k tomu, že z twitteru se stane záplava nenávistných příspěvku,“ říká investor | Foto: Joe Skipper | Zdroj: Reuters

Jaký je váš názor na okamžitou vlnu propouštění klíčových šéfů Twitteru?

Je docela neobvyklé, že začnete vyhazovat lidi ještě trošku vulgárním způsobem první den, kdy se té firmy zmocníte. Je vidět, že Musk má nějaký osobní problém a spíše to připomíná pomstychtivost.

K tomu je potřeba říct, že tito tři špičkoví manažeři měli smlouvu nastavenou tak, že v případě změny majitele firmy dostanou vysoké odstupné. V přepočtu jde o nižší stovky milionů korun. Jejich motivace tam dál pracovat by byla snížená a odešli by tak jako tak.

Elon Musk kritizoval twitter kvůli svobodě slova, kterou z jeho pohledu sociální síť omezuje. Jak tím ovlivní důvěru v platformu?

Investoři, kteří vlastní akcie, si spíše počkají na výsledky Twitteru, jestli ho Musk posune k lepším číslům. To bude nějakou dobu trvat.

Co se týká uživatelů, tak u nich je důvěra trochu otřesená. Elon Musk tvrdí, že z něj chce udělat totálně necenzurovanou síť. Obávám se, že se z twitteru stane záplava nenávistných a antagonistických příspěvků ze všech stran. To by přispělo k tomu, že lidé začnou odcházet. Omezování nenávisti bylo z dobrého důvodu, aby ta síť byla vůbec konzumovatelná.

Sdílíte ty obavy kritiků, že ubyde moderovaného obsahu a přibydou nenávistné projevy?

Ano, sdílím. Koneckonců je to vidět třeba na Facebooku, jak s tím těžce bojuje. Ve srovnání s ním je většina diskusí na twitteru pořád ještě zajímavá, protože jsou docela přísně řízené algoritmy a stojí za to je číst. Procházet diskusi na facebooku, kde je čtyři sta příspěvků, z nichž je velká většina jenom výlev, udělá snad jen masochista. To té platformě ubližuje.

Původně se šířily zprávy, že Elon Musk chce propustit tři čtvrtiny zaměstnanců. Následně slíbil, že to neudělá. Jaký je váš pohled na tato vyjádření?

Celý svět už ví, že Musk je trošku tlučhuba. Velmi často říká velkohubá prohlášení, která pak druhý den dementuje, takže se to musí brát s velkou s rezervou. Pro něj je to budování ega, protože všechny tyto zprávy se okamžitě stanou virálem a mluví o nich celý svět.

Hovoří se ale o tom, že Twitter je přezaměstnaný. Kdyby zaměstnance seškrtal, tak by firma fungovala dál, ale měla by problém se rozvíjet.

Jak úbytek zaměstnanců ovlivní kvalitu monitoringu, který jste zmiňoval v rámci twitterových diskusí?

Musk tvrdí, že by monitoring víceméně zrušil. Nepředstavujme si ho ale tak, že tam sedí 6 tisíc lidí, kteří mažou příspěvky. To v naprosté většině dělají algoritmy. Lidská kontrola tam téměř není, nebo ji možná dělají najatí lidé ve třetím světě. Tam nevidím možnost ovlivnění.

Musk spíše tvrdí, ale berme jeho vyjádření s rezervou, že chce Twitter kompletně přebudovat a postavit z něj něco jako je čínský WeChat, což je široká komunikační chatovací platforma. Na to bude potřebovat zaměstnance. Pokud ho chce převrátit vzhůru nohama, úbytek zaměstnanců nedává úplně logiku.