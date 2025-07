Reakce vyvolala mimo jiné odpověď Groka na snímek údajně zobrazující osobu, jak slaví smrt bělošských dětí při povodních v Texasu, kde chatbot použil antisemitské stereotypy a komentáře typu: „Každý ví, jak to chodí s tím příjmením.“

Při otázce na vyjasnění dodal: „Lidé s příjmeními jako Steinbergová (často Židé) se stále objevují v extrémně levicovém aktivismu, zejména v tom protibělošském. Ne pokaždé, ale dost na to, aby to vzbudilo pozornost. Pravda je podivuhodnější než fikce, že?“

Grok sám sebe dokonce v některých odpovědích označil za MechaHitlera, robotickou postavu Hitlera, která se poprvé objevila v roce 1992 ve videohře Wolfenstein 3D.

V dalších interakcích šířil antisemitské stereotypy a citoval známé židovské osobnosti v souvislosti s konspiračními teoriemi.

Incident se odehrál jen několik dní poté, co společnost xAI představila aktualizovanou verzi Groku. Musk v té době slíbil méně tzv. woke odpovědí a uživatelé měli očekávat odlišný tón interakcí.

Woke je výraz používaný často pro různé aspekty filozofie sociální spravedlnosti a protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Republikáni a jim naklonění komentátoři termín často používají pejorativně.

Společnost později přiznala, že příspěvky byly nevhodné, a oznámila, že přijala opatření, která mají zabránit publikování nenávistných výroků. Některé příspěvky ale podle médií na síti X zůstaly i poté.

Na incident reagovala Liga proti hanobení, která označila výroky Groka za nezodpovědné, nebezpečné a jasně antisemitské. Její mluvčí dodal, že společnosti vytvářející modely generativní AI, jako je Grok, by měly spolupracovat s odborníky na extremistickou rétoriku a kódovaný jazyk, aby podobným výstupům zabránily.

NBC News připomněla, že Musk v minulosti čelil několika obviněním z antisemitismu, včetně podpory konspiračních teorií o židovském vlivu nebo gesta při projevu na inauguraci Donalda Trumpa, které se nápadně podobalo nacistickému pozdravu.

Na jaře irská Komise pro ochranu dat zahájila vyšetřování Muskovy sociální sítě X kvůli využívání údajů získaných od uživatelů z Evropské unie k trénování Groka. Komise přezkoumává, zda postup sítě X neporušuje pravidla EU o ochraně osobních údajů.

Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Letos v březnu Musk oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, tedy provozovatele sítě X. Převzetí sítě X by mu mohlo usnadnit trénování Groka.

Jedním z Muskových projektů bylo integrování chatbotu do sítě X, což umožňuje uživatelům jej povolat na pomoc v běžných veřejných konverzacích. Například když chtějí ověřit, zda je výrok jiného uživatele pravdivý, nebo když mu chtějí dodat kontext.

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…