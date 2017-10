Muskův rychlovlak budou mít jako první v Marylandu. Hlavní město spojí s New Yorkem

Z Prahy do Třince za půl hodiny. Zhruba takovou vzdálenost prý za necelých 30 minut zvládne magneticky levitující vlak společnosti Hyperloop One. Ve Spojených státech udělali další krok k tomu, aby rychlotrať mohla spojit Washington a New York. Baltimore (Maryland) 8:55 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dopravní odbor ve východoamerickém státě Maryland vydal povolení firmě Elona Muska, aby mohla vykopat tunel pro rychlovlak. To na svém Twitteru potvrdil i guvernér státu Larry Hogan. „Bude to tady u nás v Marylandu. Trať pak povede dál z Baltimoru do Washingtonu. Takže buďte připravení,“ prohlásil.

Potrubí by mělo vést pod dálnicí, která spojuje Baltimore a Washington. Vizionář a zakladatel společností Tesla a SpaceX Elon Musk chce spojit Washington s New Yorkem, a to za pouhých 29 minut. Na trase by měly být alespoň dvě zastávky, a to právě v Baltimoru a ve Filadelfii. Potvrzení od státu Maryland je ale jen jedním z několika kroků v celém projektu. Musk už v létě tvrdil, že dostal příslib od americké vlády.

Podobná rychlotrať by měla spojit Prahu, Brno a Bratislavu. Zatím naposledy se o českém hyperloopu mluvilo letos v lednu. Brněnský primátor Petr Vokřál z hnutí ANO totiž tehdy podepsal memorandum se společností Hyperloop Transportation Technologies, která podobné rychlotratě staví. Generální ředitel firmy Dirk Ahlborn v rozhovoru pro server iDnes řekl, že do tří let by mohla být postavená zkušební trať.

Our administration is proud to support The Boring Company to bring rapid electric transportation to MD – connecting Baltimore City to D.C. pic.twitter.com/5DoLSLDesP — Larry Hogan (@LarryHogan) 19. října 2017