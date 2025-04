Muskův Starlink začnou kvůli internetu využívat České dráhy. ‚Jsme třetí na světě,‘ říká ředitel

České dráhy (ČD) jednají s týmem společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska ohledně využívání její dceřiné firmy Starlink, která poskytuje satelitní internetové služby. Generální ředitel Českých drah (ČD) Michal Krapinec to oznámil v pořadu Hráči serveru Blesk.cz. Pilotní provoz by měl začít do konce letošního léta.

