‚Na každé zastávce se dozvíte něco nového.‘ Aplikace iWalk proměňuje ulice v učebnici dějepisu

Aplikace iWalk propojuje místa, domy nebo ulice s příběhy lidí, kteří na nich v minulosti zažili dramatické události. Každý tak může poznávat židovskou historii a dějiny totalitních režimů přímo v terénu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o aplikaci iWalk

„Vylezete ven do ulic, kde se podle mapky zorientujete a potom procházíte zastávky iWalku. Na každé zastávce se dozvíte něco nového, pustíte si kousek svědectví,“ popisuje pro Radiožurnál autor české části aplikace Martin Šmok.

Lidé mohou iWalk využít v několika městech v Česku, například v Praze, Brně, Plzni nebo Terezíně. Aplikaci si uživatelé zdarma stáhnou do svého chytrého telefonu a na jednotlivých zastávkách si mohou zobrazovat archivní dokumenty, fotografie nebo videa pamětníků.

Aplikace iWalk může využívat každý. Primárně ale cílí na žáky druhého stupně základních škol, studenty středních škol a jejich učitele. Aplikaci mohou totiž školy využívat jako alternativu k výuce dějepisu nebo občanské výchovy.

Reálný příběh místo učebnice

Předseda Asociace učitelů dějepisu Pavel Martinovský vidí její přínos hlavně v tom, že si na základě vyprávění pamětníků dokáže člověk lépe představit nejen to, co se v dané době stalo, ale také to, jak to vypadalo na jednotlivých místech.

„Kdyby se toho takto podařilo zmapovat daleko více, třeba padesát nebo šedesát důležitých míst v České republice, to by bylo skvělé. Mohla by se používat třeba i při různých jiných akcích, jako jsou školy v přírodě a podobně, kdy se žáci dostanou na netradiční místa ze svého pohledu,“ doufá Martinovský.

2:23 Legiovlak, pojízdné muzeum v historických vagonech, znovu vyrazil na cestu po Česku Číst článek

Aplikaci chce rozšiřovat i Ústav pro studium totalitních režimů. Cílem je podle prvního náměstka Kamila Nedvědického předat historické zkušenosti mladším generacím, a to způsobem, který je zaujme a bude je bavit. Místo učebnice totiž uslyší reálný příběh přímo na místě, kde se odehrával.

„Když se řekne o šesti milionech obětech holokaustu nebo o tisících obětech komunistického totalitního režimu v Československu, tak si pod tím málokdo představí něco konkrétního. Zatímco když je v rámci aplikace schopen poznat konkrétní příběh konkrétního člověka, tak to znamená, že pochopí, jak totalitní režimy fungovaly a jak měly zvrácené postupy,“ doplňuje Nedvědický.

Za aplikací iWalk stojí česká organizace OpenEye a americká USC Shoah Foundation. Tato organizace od devadesátých let natáčí výpovědi pamětníků holocaustu a dalších zločinů proti lidskosti.