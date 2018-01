Lodě na baterky. Už v létě by mohly v Belgii a v Nizozemsku vyplout nákladní elektrolodě

Elektromobily už jezdí po evropských silnicích, do vzduchu vzlétla první elektroletadla a na vodě to zkusily první elektrolodě. První elektrické nákladní lodě se budou už v létě plavit v nizozemských a belgických přístavech. Díky nim by na silnicích ubyly desítky tisíc nákladních aut.

