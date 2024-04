Největší letadlová loď v historii Evropy a šest jaderných ponorek. Francie rozšiřuje své námořnictvo

J’ai prononcé aujourd’hui l’admission au service actif du Duguay-Trouin, deuxième sous-marin de la classe Suffren. Plus rapide, plus endurant, plus polyvalent, plus discret. Dans les mains de nos équipages, il deviendra un chasseur hors-pair pour les opérations à venir. pic.twitter.com/MzCIvoZHp3 — Chef d'état-major de la Marine (@CEMM_FR) April 4, 2024 Francouzi posílají do operací novou jadernou útočnou ponorku. Jde o druhou ponorku nejmodernější třídy Suffren. Nová ponorka Duguay-Trouin je větší a víceúčelovější než ty předchozí. Může se zapojit do nejrůznějších operací. Francie do roku 2036 také plánuje postavit historicky největší letadlovou loď v Evropě. Paříž 19:30 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Měří zhruba sto metrů, váží přes 5000 tun a dokáže se zapojit do nejrůznějších operací. Ponorka může bránit ostatní lodě. Na palubě je také hangár, kde mohou být v záloze další poháněná plavidla nebo z něj mohou vyplouvat potápěči speciálních komand.

Poslanci ve Francii schválili rekordní výdaje na obranu. Je to největší rozpočet od 60. let Číst článek

Nová ponorka je navíc vybavena torpédy, protilodními střelami SN 39 Exocet a řízenými střelami, které dokáží zasáhnout cíle i na pevnině.

Francouzské námořnictvo ji testovalo od března loňského roku, a to jak v teplých, tak ve studených vodách. Ponorka nese jméno francouzského námořníka Reného Duguay-Trouina, který sloužil již za Ludvíka XIV. a patří do širšího systému francouzského jaderného odstrašení.

V dnešní době je Francie jedinou zemí Evropské unie, která disponuje jadernými zbraněmi.

Francouzské ponorky

Francouzi chtějí do šesti let zprovoznit celkem šest ponorek nejmodernější třídy Suffren – Duguay-Trouin je zatím druhou v pořadí. Do konce roku chce francouzské námořnictvo zprovoznit ještě třetí jadernou ponorku této třídy jménem Tourville.

Francouzské ponorky mají ve světě dobrou pověst a je o ně zájem. Indonésie si momentálně chce pořídit dvě a v minulých letech zvažovala koupi i Austrálie. Ta v roce 2016 podepsala kontrakt s francouzskou zbrojovkou Naval Group na konvenční ponorky.

Tehdy miliardový kontrakt nakonec spadl. Bývalý francouzský ministr obrany Jean-Yves Le Drian o tom mluvil jako o bodnutí do zad ze strany Austrálie.

Nová letadlová loď?

Deník Le Mond v pondělí také uveřejnil informace o nové francouzské letadlové lodi, která by měla stát zhruba 10 miliard eur (v přepočtu víc než 253 miliard korun). S polovinou této částky se počítá už v zákoně o obraném rozpočtu do roku 2030.

Ve Francii se vedla dlouhá debata, jestli vůbec v dnešní době dronů má smysl stavět letadlovou loď. Francie nakonec rozhodla, že v tom smysl stále vidí.

Francouzi chtějí tuto letadlovou loď uvést do provozu v roce 2036, měla by to být historicky největší letadlová loď v Evropě. Loď bude větší než současná francouzská letadlovka Charles de Gaulle, kterou by nové plavidlo mělo nahradit. Charles de Gaulle by měla končit v roce 2038.

Na palubě nové lodi by mělo být nejmodernější vybavení, moderní stíhačky typu Rafale, drony i helikoptéry. I to je velká výzva, protože francouzské námořnictvo musí předpovídat, jaké budou trendy v oblasti zbraní a co se bude používat.

Armáda by měla podat objednávku koncem roku 2025. Deník Le Mond však upozorňuje na několik překážek. Zatím není jasné, jestli i následující vlády po prezidentu Emmanuelu Macronovi budou takovým způsobem podporovat armádu.

Dalším uvedenou překážkou byl fakt, že současná letadlová loď Charles de Gaulle se budovala přes 20 let. Generace inženýrů, kteří se podíleli na budování této lodi, je z většiny v důchodu, tudíž se budou shánět nové pracovní síly, což bude pro Francii velká výzva a zároveň velká příležitost.