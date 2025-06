Nekvalitní mobilní signál trápí asi 1600 míst v zemi. Do pěti let by se měl počet výrazně snížit

V Česku je momentálně asi 1600 takzvaných bílých míst, tedy lokalit bez kvalitního mobilního signálu. Lidé se tam nepřipojí na 5G ani 4G síť, jak upozorňuje Český telekomunikační úřad. Do pěti let by se to ale mělo zlepšit. Pomůže k tomu nová dohoda, kterou právě s ČTÚ podepsali všichni tři operátoři – O2, Vodafone a T-mobile. Praha 14:54 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní signál | Foto: Radek Vebr / MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

Český telekomunikační úřad se s mobilními operátory dohodl na prodloužení přídělu kmitočtů, ale jen s určitými podmínkami. Každý za to musí do pěti let pokrýt 200 bílých míst, kde dnes není dostatečný signál. Dalších tři sta lokalit pak můžou řešit společně – a to sdílením infrastruktury.

„Dvě stě, potažmo tři sta pro každého dalšího je dáno tím, jaká je realita výstavby v České republice. To znamená, my jsme museli samozřejmě zvážit, jak rychle jsou schopni operátoři stavět, abychom nestanovovali nějaké nepřiměřeně náročné podmínky, které fakticky by nebylo možné naplnit,“ oznámil dnes předseda rady ČTÚ Marek Ebert. Pokud by závazek přece jenom nestihli splnit včas, tak riskují i pokuty. Marek Ebert ale zdůraznil, že v není cílem vymáhat z operátorů peníze, ale pomoct jim, aby výstavbu dokončili bez problémů.

A to ocenil i ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z hnutí STAN. „Je prostě důležité, aby Česká republika investovala a budovala svoji infrastrukturu nejen v oblasti nových dálnic a nové energetické infrastruktury a abychom tedy dotáhli stoprocentní pokrytí České republiky, a právě tedy to pomyslné vyplnění bílých míst,“ řekl Vlček s tím, že považuje pokrytí důležité i z hlediska bezpečnosti, třeba pokud někdo nutně potřebuje zavolat složky integrovaného záchranného systému.

Operátoři se na nové povinnosti připravují a už teď se domlouvají s vedením samospráv. Je jenom na nich, které si vyberou. „Máme přibližně 1600 míst, která jsou označená jako bílá místa. Vybíráme místa s tím největším potenciálem nejen podle trvalého bydliště obyvatel, ale i podle dalších aktivit, které se tam dějou,“ potvrzuje za Vodafone viceprezident pro síťové technologie Miroslav Bula.

Často jde o menší obce, kde žije třeba jen stovka obyvatel, ale signál je tam důležitý kvůli zvýšenému turistickému ruchu. Příkladem je Černá říčka – část obce Desná, kam míří velké davy kvůli závodu Jizerská padesátka. Kromě Vodafonu hned začali se starosty a starostkami jednat i další operátoři, ke kvalitnějšímu signálu je podle všeho blízko i obec Lednice u Kozojedů, kde se začne v nejbližší době stavět a od operátorů zazněla taky obec Lipová u Prostějova, kde pokrytí získá chatová oblast.

Pomůže i nová legislativa

Od července navíc začne platit novela zákona o elektronických komunikacích, která výstavbu dost urychlí. Už nebude potřeba posouzení krajinného rázu u věží nižších než je padesát metrů, zároveň bude možné stavět v obcích i přesto, že zakazují výstavbu věží územním plánem.

„My se setkáváme s tím, že obcím se nelíbí, že mají špatný signál, ale když tam chceme postavit věž, tak nemůžeme, protože si to zakázali v územním plánu. Tahle bariéra je odstraněna,“ dodává za Asociaci provozovatelů mobilních sítí prezident Jiří Grund. Podle něj se zároveň sníží počet úřadů, které jsou pro povolení výstavby potřeba. Zkušenosti jsou podle Grunda takové, že výstavba telekomunikační věže teď trvá tři roky – kdyby ale nebyla potřeba taková byrokracie, tak se to dá stihnout dokonce i za tři měsíce.