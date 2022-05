V některých německých obchodech nelze platit kartou. Hrozí výměna platebních terminálů

Německé obchody mají v posledních dnech problémy s přijímáním karet. Jeden mimořádně rozšířený terminál totiž ochromila závada a zákazníci by si tak raději měli připravit hotovost. Příčinou poruchy je pravděpodobně chyba v přenosu dat, o útok hackerů se podle německých tajných služeb nejednalo. Berlín 13:18 28. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německé obchody mají v posledních dnech problémy s přijímáním karet (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Technická porucha způsobila potíže tisícům německých podniků, včetně několika řetězců. Problémy se sice týkají jen jednoho typu platebního terminálu, avšak zrovna na tento model Němci ve velkém spoléhají.

Potíže s přijímáním plateb kartou hlásí kromě supermarketů Edeka, Aldi Nord a Netto a drogerií DM nebo Rossmann i menší obchody s oblečením, restaurace a čerpací stanice.

Výpadek nicméně není celoplošný. V obchodech je u vchodu nebo pokladen vývěska, která zákazníky informuje, jestli terminály fungují. Platit kartou bez omezení je zatím možné v řetězcích Lidl a REWE.

Za poruchou pravděpodobně stojí problémy se softwarem jednoho konkrétního terminálu, který v Česku nenajdeme.

Němci preferují hotovost

Vývoj bezkontaktních plateb v Německu dlouhá léta vázl a obchodníci se na ně začali orientovat teprve v posledních letech.

Za problémy s platebními kartami Visa mohlo selhání hardwarových systémů Číst článek

Většina Němců totiž až do začátku pandemie upřednostňovala platby v hotovosti. Mnoho starších terminálů dokonce ani nepřijímá klasické karty, jako je MasterCard nebo Visa. Němci si navíc potrpí na tzv. EC kartu neboli Girocard, tedy systém zřízený čistě jen pro německé banky. Závadné přístroje si nicméně neporadí ani s těmito kartami.

Provozovatel plateb kartou Verifone, u něhož k problémům s terminálem došlo, v současné době pracuje na opravě softwaru. Podle platebních správců se však situace dá vyřešit pouze tím, že se závadné terminály nahradí novými.

Problém konkrétně spočívá v přenosu dat. Čtečka karet se nedokáže spojit se správcem a banky tak nemohou potvrdit transakci.

Paradoxem v každém případě je, že mnoho německých zákazníků výpadek v platbách kartou nepocítilo, a to právě z toho důvodu, že více než polovina z nich je podle všech průzkumů stále zvyklá platit v hotovosti.

Obavy z kyberútoku

Německé tajné služby varovaly i před hrozbou ruského kyberútoku. V tomto případě se ale o útok hackerů s největší pravděpodobností nejednalo.

Úřad pro informační bezpečnost: Česku hrozí kvůli situaci na Ukrajině kyberútoky a kyberšpionáž Číst článek

Německé úřady se nicméně kybernetických útoků obávají. Podle ministerstva dopravy a infrastruktury dochází k obecnému růstu počtu útoků na různé firmy.

Začátkem května Německo potvrdilo, že cílem útoků bylo několik úřadů, včetně většiny policejních složek, ministerstva obrany a webových stránek Bundestagu. V tomto případě šlo o útok skupiny hackerů napojených na Kreml. Útok zdůvodnili tím, že Berlín vyjádřil podporu Ukrajině.

Pokud by ruští hackeři napadli kritickou infrastrukturu, způsobili plošné výpadky proudu a zavinili tak i smrt, Německo by muselo odpovědět. Kybernetická jednotka Bundeswehru by byla nucena provést protiútok. Značná část zemí je ale proti takovému scénáři pojištěná a tzv. blackoutu by měly zabránit různé záložní systémy.