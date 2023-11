Informuje, objedná, přesměruje. Pacienty volající do Fakultní nemocnice v Motole bude vítat voicebot Irena

Voicebota jménem Irena mi názorně představuje Jan Hejtmánek, který s Fakultní nemocnicí v Motole spolupracuje na digitální automatizaci.

„Dobrý den, mé jméno je Irena, jak vám mohu pomoct?“ – „Ahoj Ireno, je mi špatně, asi jsem si zlomil nohu, potřebuju do nemocnice.“

„Nebojte se, budu se vám snažit pomoct, jak nejlépe to půjde. Abychom celý proces urychlili, budu od vás potřebovat základní údaje. Jaké je vaše křestní jméno?“ – „Honza.“

„Píši si Honza. Jaké je vaše příjmení?“ – „Novák.“

„Děkuji za poskytnuté informace. Nyní vás přepojím na kolegu, který vám pomůže s vaším požadavkem.“

Parkování, termíny i léky

„Zkuste se dovolat do nemocnice v Čechách – 28 pokusů není žádná výjimka. A není to chyba té nemocnice, je to prostě tím, že lékaři zachraňují životy a neodpovídají na dotazy, jestli je nemocnice otevřená. Proč tam nedáme technologii, abyste se dovolal na první pokus?“ přibližuje Jan Hejtmánek hlavní myšlenku, která stojí za rozhodnutím FN Motol zapojit do provozu voicebota.

„Zavoláte, řeknete: ‚Jsem pozvaný na vyšetření, potřebuji to posunout o dvě hodiny.‘ – ‚Není tam místo, zítra by to šlo?‘ – ‚Ano, zítra by to šlo.‘ Proč to má dělat lékař? Říkáme, že jsou pracovníci přetížení, proč to neuděláme technologií?“ ukazuje na příkladu.

Irena by v první řadě měla umět volajícímu poskytnout základní informace o provozu nemocnice – kdy a kam může přijet, kde zaparkuje nebo kolik bude platit. Tedy víceméně to, co se dočte na internetových stránkách, vysvětluje Jan Hejtmánek.

Kromě toho bude umět pacienta objednat, případně přeobjednat na nový termín, ale také pomoci chronickým pacientům, kteří potřebují předpis na léky. Toto všechno Irena navíc zvládne v šedesáti jazycích.

Ušetří personální kapacity

Fakultní nemocnice Motol si od nového voicebota slibuje hlavně méně administrativy pro zdravotnický personál, od zdravotních sester až po lékaře.

Fakultní nemocnice Motol

„Chceme tím napomoci komunikaci s pacienty, kteří mají mnohdy spousty otázek, a umělá inteligence je schopná je roztřídit a některé z nich i zodpovědět,“ říká ředitel Miloslav Ludvík.

„Slibujeme si od toho to, že přestane komunikační bariéra, kdy jeden člověk fyzicky nestíhá odpovídat spousty dotazů a zvedat telefony. Tedy celkové zlepšení komunikace s pacientem,“ dodává.

Komplikací je bezpečnost

Vytvořit takovou umělou inteligenci není podle Jana Hejtmánka příliš složité, náročná je ale administrativa, která s tím souvisí.

„Dokážeme to udělat za pár dní, to není nic světoborného, je to čistě technologická věc. Zajímavé na tom je, jak to propojíme na systémy nemocnice, na pacientské záznamy; jak to uděláme, aby to bylo bezpečné. Aby se nikdo nemohl zeptat na to, jaké prášky bere Hejtmánek a kdy je kdo v nemocnici,“ nastiňuje.

„Nejhorší je ta právní a bezpečnostní část, protože nemocnice jsou kritická infrastruktura státu. Musíme použít technologie, které jsou schválené, projít prověrkami…“ dodává Jan Hejtmánek.

Celý proces tedy potrvá ještě několik měsíců. Irena by na pacienty volající do nemocnice mohla začít mluvit na jaře příštího roku.