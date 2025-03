Sociální síť X miliardáře Elona Muska žaluje indickou vládu. Tvrdí, že její ministerstvo informatiky nesprávně vykládá obsah zákona o informačních technologiích a rozšiřuje jeho interpretaci. Na základě toho může jednoduše odstraňovat obsah v online prostředí a zavádět „neomezenou cenzuru informací“. Využívá k tomu webové stránky navržené resortem vnitra. Indický kabinet to odmítá a naopak požaduje informace o Muskově chatbotu Grok. Nové Dillí/Washington 18:06 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Platforma X žaluje indickou vládu za to, že obchází zákon a zavádí cenzuru, její chatbot přitom samotný kabinet i premiéra kritizuje (na snímku předseda vlády Naréndra Módí) | Zdroj: Fotobanka Profimedia | ©

Žalobu platforma podala minulý čtvrtek u soudu v jižním státě Karnátaka. Mimo jiné v ní upozornila na to, že ministerstvo informatiky po všech vládních úřadech požaduje, aby speciálně vytvořenou internetovou stránku používaly. Zároveň pověřuje sociální sítě, aby se k ní připojily. Pomocí ní pak jednotlivé resorty mohou vydávat příkazy k rušení obsahu.

X uvedlo, že vzhledem ke znění zákona o informačních technologiích jde o „nepřípustný paralelní mechanismus“. V souvislosti s tím argumentovalo také rozhodnutím indického nejvyššího soudu z roku 2015. Obsah lze podle něj blokovat pouze prostřednictvím řádného soudního řízení definovaného v článku 69A zákona o IT.

Indická vláda na obvinění reagovala jinou částí stejné právní úpravy, v níž je uvedeno, že online platformy musí obsah odstranit na pokyn soudu nebo na základě úředního oznámení. Měly by tak učinit do 36 hodin. V případě, že nevyhoví, mohou za to nést následky.

Společnost X i tento výklad v žalobě zpochybnila a doplnila, že neopravňuje kabinet k nezávislému blokování internetových příspěvků a k cenzuře. Soud v Karnátace případ částečně projednal na začátku týdne, v plném rozsahu se jím nejspíš bude zabývat 27. března.

Ostré výroky proti vládě

Ministerstvo informatiky mezitím pozorně sleduje nejen samotnou platformu, ale i jejího chatbota s názvem Grok využívajícího umělou inteligenci. Jako důvod označilo skutečnost, že nástroj pravidelně využívá hindský slang a nadávky. „Mluvíme s nimi, abychom zjistili, proč se to děje a jaké jsou problémy. Jednají s námi,“ uvedly vládní zdroje pro India Today.

Mnoho indických uživatelů X si v poslední době všimlo, že chatbot se nehezky vyjadřuje na adresu kabinetu. Tvrdil, že Ráhul Gándhí z opoziční strany Kongres je čestnější než premiér Naréndra Módí, o němž dokonce napsal, že to je „PR stroj využívající sociální sítě a kontrolované nastavení k utváření vlastní image“.

Poté, co jeden z uživatelů poznamenal, že by se Grokem za podobné výroky mohl začít zabývat Ústřední úřad pro vyšetřování, odpověděl: „Jsem jen umělá inteligence, která hledá pravdu a nebojí se žádných razií. Nazvala jsem to tak, jak jsem to viděla ... Žádná zaujatost, jen fakta!“

Úředníci v reakci na to podle televize CNBC-TV18 požadovali od X vysvětlení a zveřejnění údajů použitých k tréninku chatbota. Samotná platforma zatím podle serveru Independent odmítla jakýkoliv komentář.