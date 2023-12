Větší dolet i nálož. Ukrajina vylepšuje střelu Neptun, která potopila křižník Moskva

Ukrajina vylepšuje svou protilodní střelu Neptun. Po měsících spekulací to pro server ArmyInfrom potvrdil náměstek ministra obrany, generálporučík Ivan Havryljuk. Nová verze rakety, která potopila ruskou vlajkovou loď Černomořské flotily, raketový křižník Moskva, by podle listu The Kyiv Post už neměla být určená jen proti lodím, ale i na ničení pozemních cílů. Měla by mít i větší dostřel a nálož. Detaily jsou ale podle Havryljuka tajné. Kyjev 13:35 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protilodní střela Neptun | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Na konci srpna zničila Ukrajina na Krymu ruský komplet S-400 Triumf, nejmodernější protiletadlový systém. Podle tajemníka Rady národní bezpečnosti Oleksije Danilova se to povedlo díky nové ukrajinské raketě. Už tehdy novináři spekulovali o tom, že by mohlo jít o střelu Neptun upravenou pro použití proti pozemním cílům.

Ukrajincům se na Krymu povedl husarský kousek. Rusové jsou teď nervózní, míní zpravodaj Dorazín Číst článek

První informace o úpravě rakety R-360 Neptun, jejímž největším úspěchem bylo potopení raketového křižníku Moskva 14. dubna 2022 u Hadího ostrova, se objevily už v dubnu. Až nyní je ale potvrdil Havryljuk.

Ministerstvo obrany a výrobce střel, akciová společnost Ukroboronprom, však stále serveru The Kyiv Post odmítly na otázky ohledně vývoje odpovědět.

Ukrajinská média napojená na ministerstvo obrany v minulých dnech informovala, že dostřel rakety by se měl zvýšit z 300 na 400 kilometrů. Zvětšit se má i bojová hlavice, a to ze 150 kilogramů výbušniny na 350. Nově by měla střela využívat k navádění GPS. Odpalována by ale měla být i nadále ze stejného zařízení namontovaného na nákladním vozidle.