Nizozemsko zaplavila nelegálně upravená ‚tlustá elektrokola‘ z Číny. Úřady jich v létě zabavily 16 500

Nizozemské úřady v létě zabavily v přístavu Rotterdam 16 500 nelegálně upravených elektrických kol se zesíleným rámem i pneumatikami. Říká se jim fatbikes, podobají se motorkám a byla přivezena z Číny. Další tisícovku kol zabavily úřady v distribučních centrech nizozemského dodavatele, uvedly podle agentury AFP nizozemské úřady. Cyklistika je v Nizozemsku velmi oblíbená a rozšířená. Rotterdam 12:25 13. září 2024

Kola byla připravena k dodatečné úpravě, která by jim umožnila jet rychlostí přes 25 kilometrů v hodině, což je limit pro elektrokola v celé Evropě. Měla také silné baterie a další technické úpravy, uvedl dopravní inspektorát.

Od ledna 2023, kdy byla pro jezdce na skútrech zavedena povinnost nosit přilbu, se v Nizozemsku počet fatbikes prudce zvýšil. Na těchto kolech totiž helma povinná není. Trend, oblíbený zejména mezi dospívajícími, ale vyvolal četné stížnosti a výzvy k regulaci tohoto typu kol. Znepokojivá je podle úřadů snadnost, s jakou lze přeprogramovat rychlostní limit i dovoz silnějších baterií. Organizace VeiligheidNL navíc upozornila, že spolu s popularitou těchto upravených kol rapidně vzrostl i počet úrazů, které končí na pohotovosti.

Téma „tlustých kol“ ve středu vyvolalo ostrou debatu mezi poslanci a novou nizozemskou vládou. Poslanci žádají, aby byly fatbikes povoleny jen pro osoby starší 14 let a aby byla jízda povinná s přilbou. Hlasovat by o tom měli do konce září.