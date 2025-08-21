Nová hra ve virtuální realitě pomůže dětem vybrat školu nebo povolání, slibují tvůrci kouzelné Zoo
Fantazijní počítačová hra nazvána Zoo z dílny ČVUT v Praze by měla umět odhalit, v čem dítě vyniká, ale i jaké vzdělání je pro něj vhodné. U žáků testuje schopnosti, které jsou podle vědců důležité pro rychle se měnící svět 21. století. Třeba orientovat se ve velkém množství nových informací.
„Žáci se objeví na tajuplném ostrově, kde mají za úkol vyřešit záhadu. Zvířata se totiž chovají podivně,“ přibližuje Jonáš Erlebach z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. „Na ostrově komunikují s ošetřovatelem nebo s bestioložkou a po cestě se kolem nich objevují informační tabule. Mohou si taky přečíst knihy.“
Poslechněte si reportáž Terezy Janouškovcové o nové VR hře pro žáky a učitele ZŠ
V této zoo ale nežijí obyčejná zvířata. „Jsou vždy kombinací dvou zvířat, máme zde například rožcodáky hopkáče nebo lvišky lesní,“ jmenuje vývojář magické tvory.
Magický svět zvolili autoři hry záměrně, aby všechny děti měly během testování stejnou startovní čáru a nemohly využít zkušeností a dovedností získaných už dříve v našem světě, vysvětluje Martin Dobiáš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Hra tak napodobuje proces učení – děti si musí poradit s velkým množstvím neznámých úkolů a nových informací. „Úkolem je spojit veškeré informace dohromady a vyřešit tu vlastní záhadu,“ dodává Jonáš Erlebach.
Umět se učit
Hra u žáků testuje schopnosti takzvaného seberegulovaného učení.
„To je schopnost samostatně se učit, řídit a pohánět vlastní učení,“ vysvětluje Andrej Novik ze společnosti Scio, která na vývoji této hry také spolupracovala. „Žák má poznat oblasti, kde znalosti má a kde nemá, a být schopen si sám vytknout své cíle, motivovat se k jejich dosažení v oblasti učení a taky rozpoznat, jestli už jich dosáhl, nebo ne.“
Hra by podle Andreje Novika měla pomoct jak žákům, tak učitelům odhalit, jak na tom žáci v dané chvíli jsou, a zformulovat strategie, jak na sobě mohou dál zapracovat. Výstupem ze hry je zpráva, kde se žák dozví, jak si při luštění záhady vedl, tedy jaké schopnosti přitom uplatnil.
Užitečný střípek skládačky
„Na základě toho, jak se děti chovají při vyšetřování, potom dochází k vyhodnocení toho seberegulovaného učení,“ dodává zástupce společnosti Scio.
Hra je určená hlavně pro žáky 8. a 9. tříd, kterým může pomoct s výběrem střední školy. Určí typ osobnosti žáka a také jaké vzdělání nebo i budoucí povolání je pro něj vhodné.
„Naše výstupy představují střípky skládačky, s kterou pracuje kariérový poradce, rodič ale i žák, a vlastně ukazuje to, na čem by měl pracovat, pokud by se chtěl vydat tím směrem,“ shrnuje Martin Dobiáš. Školám by hra měla být dostupná už v tomto školním roce.