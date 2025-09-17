Nové nádraží ještě nestojí, ale už je možné si ho projít. Výstava představuje model ve virtuální realitě
Dokud nebude mít Brno své skutečné nové hlavní vlakové nádraží, lidé si ho prohlédnou alespoň ve virtuální realitě. Skupiny osmi lidí se na necelou hodinu ocitnou uvnitř návrhu holandských architektů, podle kterého chce Správa železnic mezi lety 2028 a 2035 nový přestupní uzel postavit.
„Je to prostor, který má asi třicet krát třicet metrů,“ říká Michal Sedláček, který má v městské firmě Brněnské komunikace na starost projekt přestavby brněnského železničního uzlu.
Kolem plochy, kde se lidé pohybují, jsou postavené zdi, na kterých jsou elektronická zařízení. Díky nim, když se člověk přiblíží metr ke zdi, objeví se mu červená mříž. Nikdy tak nenarazí.
„Buď se na to nedívám, anebo šoupu nohama,“ popisuje Sedláček, jak se vypořádává s virtuálními schody. Model vstupní haly je inspirovaný pavilonem A, jeho horní část je dřevěná.
Přestože Michal Sedláček má s virtuální realitou již skutečnosti, výstava chystaného nádraží ho velmi překvapila.
„Jednoznačně si myslím, že to na návštěvníky může dobře zapůsobit. Musím říct, že v té stoleté historii jsme skutečně nejblíž k tomu, aby se nádraží postavilo,“ dodává.
Prohlídky nádraží se konají vždy ve středu a ve čtvrtek. Termíny jsou teď zaplněné do konce října, kdy se lidé na webu budou moci registrovat na další.