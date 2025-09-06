Novou technologii pro monitorování dronů testují v Přerově. Má zajistit větší bezpečnost provozu
Letiště se tak připravuje na změnu skladby letového provozu od příštího roku, kdy se sem přemístí armádní jednotka bezpilotních letounů. Nový přijímač digitální identifikace dronů byl instalován na řídicí věži.
Podle zástupců státního podniku LOM Praha, který letiště provozuje, jde o první instalaci na letišti s tak komplikovaným letovým provozem, sdělila v pátek mluvčí společnosti Michaela Culková.
Letiště Přerov patří mezi vytížená civilní neveřejná letiště. Ročně se tu zastaví více než 20 tisíc letadel. V prostoru aerodrome traffic zone létají vojenské i civilní stroje, od vírníků přes sportovní letouny, vrtulníky i armádní výsadkové letouny.
„Letiště Přerov vnímáme jako prvek státní strategické infrastruktury ČR. Slouží ve prospěch civilního i vojenského letectví a navíc má nezastupitelnou roli jako přepravní a zásobovací uzel pro IZS v případě mimořádných situací nebo přírodních katastrof,“ uvedl ředitel podniku LOM Praha Jiří Protiva.
V roce 2026 bude podle něj na letišti zahájen trvalý provoz vrtulníkové části Centra leteckého výcviku, které školí vojenské piloty, a ve stejném roce přibude také armádní jednotka bezpilotních letounů.
„Civilní i vojenské drony jsou nepřehlédnutelným fenoménem dnešní doby. V reakci na prudký nárůst bezpilotních prostředků v okolí letišť jsme se rozhodli vybavit řídicí věž v Přerově unikátní technologií, která nám umožní zachování přehledu o letech pilotovaných i bezpilotních letounů,“ doplnil ředitel podniku.
Sledování v reálném čase
Novou technologii podnik testuje od léta. Na řídicí věži letiště byl instalován stacionární přijímač digitální identifikace dronů Dronetag Scout. Zařízení dovede sledovat pozici a pohyb dronů vybavených technologií dálkové identifikace (Remote ID) v reálném čase, jejich typ, značku, model dronu, vzdálenost dronu od pilota i přesnou pozici pilota.
Tyto údaje má k dispozici letový dispečer a slouží pro sledování bezpečných rozestupů mezi pilotovanými a bezpilotními stroji v blízkosti letiště. Zařízení využívá povinnou dálkovou identifikaci, kterou musí mít všechny nové drony v EU nad 259 gramů uvedené do provozu po 1. lednu 2024.
Testování technologie pro monitoring dronů v blízkosti civilního letiště reaguje na prudce rostoucí počet uživatelů dronů všech kategorií. V České republice se jejich počet blíží podle informací podniku k hranici sta tisíc a postupně všichni z nich přecházejí na nové drony vybavené dálkovou identifikací.
Společnost Dronetag už nasadila více než 150 podobných zařízení po celém světě. V Přerově spolupracuje s místními dispečery i s Úřadem pro civilní letectví na metodice zavádění systému.