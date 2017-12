Novým šachovým šampionem je umělá inteligence od Googlu. Hru se naučila pár hodin před zápasy

Umělá inteligence společnosti Google je nejlepším robotickým šachovým hráčem. Informovala o tom britská televize BBC s tím, že software ve stovce her porazil nebo remizoval s dosavadním počítačovým šampionem. Samoučící algoritmus, známý jako DeepMind se podle britské televize šachy naučil jen několik hodin před prvními zápasy. Mountain View/California 12:00 7. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začátek šachové partie | Zdroj: Pixabay

Programy remizovaly ve zhruba třech čtvrtinách případů. Většinu vítězství DeepMind zaznamenal, když hrál za bílé figurky a tudíž byl první na tahu.

„Vždy mě zajímalo, jaké by to bylo, kdyby na Zemi přistály bytosti vyššího druhu a ukázaly nám, jak hrají šachy. Teď to už vím,“ citovala BBC šachového mistra Petera Heina Nielsena.

Stejná technologie společnosti Google před nedávnou dobou porazila i lidského šampiona ve hře go. Ta je pro počítače považována za složitější hru, protože má více možností, se kterými musí algoritmus pracovat.