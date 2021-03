Kyberúřad nařídil opravu bezpečnostní chyby Microsoftu, kterou zneužívají hackeři

Hackeři zranitelnost v Microsoft Exchange serveru právě teď zneužívají a riziko je tak velké. Kyberúřad podle mluvčího Jiřího Táborského vydal opatření v pátek ráno. „V souvislosti se zranitelností Microsoft Exchange server jsme vydali reaktivní opatření. V praxi to znamená, že subjekty, které podléhají zákonu o kybernetické bezpečnosti, což jsou systémy nezbytné pro fungování státu a bezpečí obyvatel, mají povinnost provést bezpečnostní aktualizace, prověřit, zda jejich systém nebyl kompromitován a zjištěné informace nám zaslat.“

Útok hackerů na státní správu byl sofistikovaný a složitý, říká Rohel ze státní IT agentury Číst článek

Na chybu společnost Microsoft upozornila už minulý týden a rovnou vydala i záplatu, kterou lze chybu odstranit. Problém se týká celého světa. Český kyberúřad o tom vydal informace už minulý týden a doporučil aktualizaci serveru. Až v pátek ráno to ale nařídil. Aktualizace a kontrola systému se týká státní správy, některých nemocnic nebo i firem. Zákon přesně definuje, které systémy patří do nezbytných systémů státu.

Hackeři se pokusili napadnout servery pražského magistrátu. To už minulý týden potvrdil primátor Zdeněk Hřib z Pirátů. Později Radiožurnálu napsal, že se podařilo jak systémy magistrátu, tak i pražských městských částí ochránit. Kyberútok na ministerstvo potvrdila serveru Seznam zprávy i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Tiskové oddělení se ale k tomu nechce dál vyjadřovat. Takže se nedá přesně říct, jestli hackeři byli úspěšní nebo ne.

Antivirová společnost Eset Radiožurnálu potvrdila, že zaznamenali úspěšné útoky i v Česku. Vedoucí pražského detekčního centra Robert Šuman mluvil o několika případech. „Máme několik případů, kdy útočníci pronikli, ale jsou to naši zákazníci. Bavíme se ale o českých zákaznících. Týká se to v jednotkách případů i České republiky.“ Podle Roberta Šumana hackeři teď hlavně skenují sítě a pokouší se instalovat skripty. „V našich detekcích vidíme pokusy nahrát skripty na tyto servery po celém světě a Česko není výjimkou.“

Masivní kybernetický útok. Hackeři napadli ministerstvo práce a sociálních věcí, uvedla Maláčová Číst článek

Firma Microsoft identifikovala útočníka jako čínskou hackerskou skupinu, kterou podporuje čínský stát. Pojmenovala ji Hafnium. S metodami této skupiny se do té doby nesetkala.

V posledních dnech, po vydání aktualizací od společnosti Microsoft, se k ní přidaly další skupiny. Eset identifikoval dalších deset hackerských skupin, které zranitelnost Microsoftu využívají. „Poté, co byly zveřejněny tyto zranitelnosti, tak nastal opravdu boom zkoušení se prolomit na vytipované servery. My v současnosti evidujeme asi deset takových skupin, namátkou Calypso, Winnti Group, LukyMouse a samozřejmě i ostatní. Ta zranitelnost je pro ně velice výhodná. Je to takový bonbónek, který se objeví opravdu výjimečně jednou za rok, kdy je možné se takto jednoduše a pohodlně dostat do počítačové sítě nějaké organizace,“ doplňuje Robert Šuman.

Tyto skupiny hackerů si často najímají státy nebo jejich zpravodajské služby, aby provedly hackerský útok. V některých případech je přímo financuje zahraniční zpravodajská služba. Které z těchto skupin operují i v Česku se zatím z dostupných zdrojů, říct nedá. Ale i například šéf bezpečnosti státní agentury NAKIT Vladimír Rohel v rozhovoru upozornil, že kyberútoky, kterých Česko teď čelí, jsou profesionální a sofistikované. Hackeři podle něj dobře ví, co dělají a nejde zatím o nějaký automatický plošný útok. Firma Eset upozornila, že v České republice vidí téměř 3 000 Exchange serverů, které jsou otevřené do internetu, a kterým tak hrozí bez aplikace bezpečnostních záplat bezprostřední riziko zneužití zranitelnosti společnosti Microsoft.