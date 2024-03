Obstará to, co sociální pracovníci nestíhají. Díky umělé inteligenci si senioři mají s kým povídat

Ředitel domova seniorů Vesna v Orlové na Karvinsku je vášnivým milovníkem moderních technologií. Když viděl, jak moc touží klienti po běžném klábosení a jak málo k tomu má pečovatelů, začal jako jeden z prvních v Česku zkoušet umělou inteligenci v pobytové péči o seniory. Počítači se schopností mluvit s klienty říkají Povídálek a dlouhou chvíli si s ním zkrátila třeba bývalá účetní. Orlová na Karvinsku 19:06 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seniorka Anna Vítková a sociální pracovník Tomáš Fořt | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Sociální pracovník Tomáš Fořt chystá techniku – mikrofon, počítač a bedničku na zvuk.„Program se nám spustil, pokaždé rozhovor začíná větou ‚Ahoj, jsem zde, abych si s tebou dnes povídal, jak se jmenuješ?‘“

Na setkání s umělou inteligencí se už těší dvaaosmdesátiletá Anna Vítková. „Je to něco nového, protože jsme na to nebyli nikdy zvyklí. Zpočátku jsem byla trošku zaražená. Přijde mi, že se mnou mluvil počítač, ale i člověk. Jako kdyby se se mnou někdo domlouval. Je to novina, ale myslím si, že prospěšná,“ popisuje své pocity po rozhovoru s umělou inteligencí.

Umělá inteligence určité mouchy ale má, například špatný přepis jména. „Senioři nemají tak silné hlasy, tak bohužel dochází k záměnám. Ale jde to pořád dál, budeme doufat, že se to všechno vychytá,“ říká Tomáš Fořt, podle kterého to možná jednou nahradí interakci se sociálním pracovníkem, kterých je nedostatek.

V domově je čisto, ale klienti nejvíce potřebují kontakt a mluvení. A proto si ředitel domova Vít Macháček hodně slibuje od testování umělé inteligence.

„Pečovatelé se starají o základní služby, které musíme poskytnout, a nemají čas si s klienty povídat. Potřebovali bychom, aby tady byl někdo neustále k dispozici. Takže zkoušíme umělou inteligenci jako dobrovolníka, který by byl ochoten si se seniorem povídat kdykoliv, 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu,“ říká.

A co umělou inteligenci museli naučit, aby to bylo využitelné pro seniory? „Má to spoustu úskalí, musíte říct, že má být stručná, pozitivní, musíte nastavit základní instrukce typu jak dlouhé mají být věty a maximální počet odpovědí. Všechno postupně musíme vychytávat a ladit, a to je to, kam ten produkt směřuje,“ popisuje ředitel.

Domovu se podařilo navázat spolupráci se specializovanou firmou, která už pro toto zařízení vymýšlí vylepšenou verzi umělé inteligence. Tu by chtěl domov začít testovat už za tři měsíce.