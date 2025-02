Od technologických firem nelze čekat samoregulaci. Na AI zatím příliš nevydělávají, míní Holý

Existuje riziko, že pro oblast umělé inteligence nebudou platit žádná pravidla, a to je nebezpečné. A pak je zde opačné riziko, že Evropa sama na sebe uvalí příliš mnoho pravidel, prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. „Je dobře, že se ta konference koná a sešla se na ní velká jména. Je tam velká snaha dostat Evropu zpět na mapu technologického rozvoje,“ komentuje odborník na informační technologie Josef Holý. Interview Plus Praha 18:18 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technologické firmy prodávají slib, že vyvinou systém chytřejší než člověk, říká Josef Holý | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Podle Holého jde o technologii, která má potenciál změnit svět a způsob našeho života. Zároveň s sebou nese rizika spočívající v ovlivňování společnosti a možnostech zneužití ze strany aktérů s nekalými úmysly.

„Čína vydala jazykový model DeepSeek. Je logické, že propaguje čínský pohled na svět, protože Čína je totalitní stát a bylo by divné, kdyby čínská firma vydala model, který by neobsahoval čínskou cenzuru. To by jinak sami skončili v kriminále,“ poznamenává spoluautor podcastu Kanárci v síti.

Problematiku regulace umělé inteligence Holý přirovnává k otázce jaderné energie, na jejíž regulaci spolupracují i státy, které spolu v jiných oblastech soupeří. Evropská unie loni schválila AI Act a podobnou regulaci přijal i bývalý americký prezident Joe Biden, jeho nástupce Donald Trump ji ovšem obratem zrušil.

„Teď se čeká, jak k regulaci přistoupí. Vzhledem k tomu, jak velký vliv mají v Bílém domě technologičtí oligarchové ze Silicon Valley, lze očekávat, že tam žádné regulace nebudou, nebo jen velmi mírné,“ soudí expert.

Samoregulaci nečekejme

Evropa se tak ocitá pod tlakem ze Spojených států i z Číny, byť Holý rozporuje tvrzení, že zatímco ostatní produkují technologie, Evropa jen vytváří regulace.

„To není pravda, summit se koná ve Francii, kde funguje firma tvořící model Mistral a ten je srovnatelný s ostatními modely. Na druhou stranu se ale potřebujeme zamyslet nad tím, jako podpořit rozvoj umělé inteligence, abychom se stali konkurenceschopnými. A to co nejrychleji,“ dodává.

Holý zároveň podotýká, že technologické firmy zatím na umělé inteligenci příliš nevydělávají. „V podstatě prodávají slib, že vyvinou systém chytřejší než člověk, takzvanou obecnou umělou inteligenci. A v danou chvíli se čeká na to, kdo jí dosáhne. A pak také jak se s tím jako společnost vypořádáme,“ vysvětluje.

Firmy se prý snaží do svých modelů zakomponovat etická kritéria, tlak na rozvoj je ale příliš velký a bylo by chybou očekávat od nich funkční samoregulaci.

„Největší omyl, kterého jsme se v posledních 20 letech dopustili, je to, že jsme od firem očekávali samoregulaci v případě sociálních sítí. Musíme na ně koukat jako na kapitalistické entity, kterým jde o zisk, což je v pořádku. Ale od toho máme politiku a zákony, aby jejich chování upravovali,“ zdůrazňuje.

