V Česku skončila éra telefonních budek. Společnost O2 odstranila poslední z nich

V Age of Empires II budete moct vést do bitvy husity v čele s Žižkou, uvedli autoři hry

Strategická hra Age of Empires II se v letošním srpnu dočká rozšíření Dawn of the Dukes, ve kterém se hráči budou moct chopit velení husitské armády a postavit se společně s Janem Žižkou nepřátelům.