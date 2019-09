Prstýnek či jízdu autem si můžete vyzkoušet online. Fenoménem dneška je rozšířená realita v e-shopech

Martin Petrášek se věnuje internetovému marketingu a tvorbě webových stránek. Technologie podle něho zásadně změnily v řadě profesí způsob práce i pracovní komunikaci. „Spousta oborů lidského podnikání se přestěhovala na internet,“ popisuje v pořadu Hovory na Českém rozhlase Plus. Praha 9:21 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Petrášek vysvětluje, že při tvorbě webových stránek je důležitá schopnost ukazovat se na předních místech v prohlížečích. Ilustrační foto | Foto: rawpixel | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Pamatuji si, kdy byly před dvaceti lety hegemonem tištěné inzerce. Tehdy si lidé, když si pronajímali nebo kupovali byt, otevřeli noviny. Dnes si tytéž nabídky snadněji najdete na internetu a lidé se třeba i snaží eliminovat využívání realitních služeb, protože je to pro obě strany levnější,“ uvádí Petrášek.

Petrášek je původním povoláním investigativní novinář. Médium, pro které pracoval, však přestalo podporovat tento druh žurnalistiky, a tak se musel přeorientovat se na jiný obor.

Vysvětluje, že je při tvorbě webových stránek je důležitá schopnost ukazovat se na předních místech v prohlížečích pomocí analýzy a použití klíčových slov v textu: „Například jsme vyráběli stránky pro výrobce radiátorů. Oni tomu říkali designová otopná tělesa a tímto názvem se chtěli odlišit od konkurence. Museli jsme je přesvědčit, že když lidé hledají topení, tak se řídí těmi prachobyčejnými slovy, jako je radiátor. Výrobce nám ale tato klíčová slova zakazoval používat, a pak se divil, že na jeho web nikdo nechodí.“

Právě výrobci podle Petráška často nechápou strukturu webových stránek a to, jak funguje jejich hierarchie. „Někdy je obtížné přesvědčit je o tom, že pro ně samotné není dobré pouštět se na své internetové prezentaci do lidové tvořivosti,“ poznamenává odborník.

„V první úrovni navigace by nikdy nemělo být to, co firma vymyslí a považuje za nejdůležitější. Mělo by se do toho promítnout to, co je nejdůležitější pro lidi, kteří na stránky budou chodit.“

Fenoménem poslední doby je podle Petráška používání rozšířené reality na e-shopech. Zákazník si může najít objemný a zároveň drahý produkt, který by si v jiném případě musel prohlédnout v prodejně. Takto si ho ale pomocí mobilního telefonu může zobrazit v klidu a doma.

„Zjistíte, jestli se vám vejde vana do koupelny, nebo si virtuálně můžete zkusit na hlavě čepici. Dokonce si můžete i vyzkoušet jak vám sedí prstýnek na prstě. Než abyste listovali fotografiemi, telefon vám prstýnek promítne na prst,“ popisuje.

V současné době se také stále více prosazuje prodej aut po internetu. Nákupem je možné ušetřit řádově i desítky tisíc korun. „Lidé si mohou zkusit i virtuální jízdu v autě. Nicméně si myslím, že jsou zážitky, které rozšířená ani virtuální realita nenahradí,“ doplňuje.

Slovenské .cz

Podle Petráčka jsou Češi v nákupech po internetu patrioti a když vidí doménu s českou koncovkou, předpokládají, že jde o zdejší firmu.

„Poslední dobou si všímám, že slovenské firmy pronikají na český internetový trh tím, že si pořídí českou doménu s koncovkou .cz a velice úspěšně tak konkurují českým e-shopům,“ upozorňuje expert a zmiňuje se také o kvalitě internetového obchodování s čínskými výrobci. Podle něj je to mnohdy loterie.

„Jejich ceny jsou extrémně nízké a řada lidí si tam kupuje věci v hodnotě i několika korun, u nichž risk, že vám zboží bude sloužit krátce, nebo přijde něco naprosto nepoužitelného, není tak vysoký,“ vysvětluje, ale současně podotýká, že někteří lidé mají s čínskými e-shopy jen pozitivní zkušenosti.

„Pravda je, že se stoupající hodnotou objednaného zboží se zvyšuje riziko, že vám přijde něco, co není tím výrobkem, který jste si objednali,“ uzavírá.