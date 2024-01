Microsoft je v hledáčku britských úřadů. Zjišťují, zda partnerství s OpenAI ovlivní trh s umělou inteligencí

Britský antimonopolní úřad (CMA) prověřuje investice Microsoftu do společnosti OpenAI, která se proslavila především rozvojem umělé inteligence a jejím využití například v chatbotovi ChatGPT. CMA se obává, že by technologický gigant mohl převzít kontrolu nad trhem s umělou inteligencí. „Naše partnerství podpořilo větší inovace a konkurenci v oblasti AI,“ brání se Microsoft. Obě společnosti jakékoliv nekalé jednání popírají. Londýn 13:07 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo společnosti Microsoft na budově v New Yorku. | Zdroj: Reuters

Britské úřady se obávají takzvané fúze společností, která by zapříčinila dominantní pozici Microsoftu na poli umělé inteligence a jednoznačnou technologickou výhodu v tomto odvětví.

Není to poprvé, co britský kontrolní úřad reguluje jednání této společnosti. Již v polovině loňského roku zkomplikovala CMA akvizici společnosti Activision Blizzard, která se specializuje na vývoj počítačových her. K odkupu společnosti Microsoftem nakonec došlo, ale za upravených podmínek vyjednaných právě s CMA.

Místopředseda a prezident společnosti Microsoft Brad Smith uvedl, že technologický gigant bude úzce spolupracovat s CMA, aby mu poskytl všechny potřebné informace. Formálnímu šetření se bude chtít Microsoft vyhnout, aby se neopakovala situace jako s již dříve zmíněnou akvizicí, tudíž se bude snažit britským úřadům vyjít co nejvíce vstříc.

Vliv Microsoftu na OpenAI

„Naše partnerství se společností Microsoft nám umožňuje pokračovat ve výzkumu a vyvíjet bezpečné a přínosné nástroje umělé inteligence pro všechny, a přitom zůstat nezávislí a fungovat konkurenceschopně,“ uvedl mluvčí společnosti OpenAI.

Neobvyklá struktura společnosti OpenAI se dostala do centra pozornosti v loňském roce, kdy byl její generální ředitel Sam Altman odvolán a poté znovu jmenován v ostrém boji s představenstvem neziskové organizace.

Přestože společnost Microsoft neměla na výsledek sporu žádný právní vliv, výrazně do něj zasáhla, mimo jiné tím, že Altmanovi a všem dalším zaměstnancům OpenAI nabídla práci v nově vytvořeném výzkumném týmu pokročilé umělé inteligence.

Brad Smith v prohlášení uvedl, že partnerství OpenAI, podpořilo „větší inovace a konkurenci v oblasti umělé inteligence“ a zároveň zachovalo nezávislost obou společností.

„Jediná věc, která se změnila, je, že Microsoft bude mít nyní v představenstvu OpenAI pozorovatele bez hlasovacího práva, což je velmi odlišné od akvizice, jako byla koupě společnosti DeepMind společností Google ve Velké Británii,“ dodal.

Investigativa Evropské unie

V současnosti se do debaty o partnerství mezi avizovanými společnostmi přidala ještě Evropská unie, která chce „sama prověřit některé dohody, které byly uzavřeny mezi velkými hráči na digitálním trhu a vývojáři umělé inteligence, aby se prozkoumal jejich dopad na dynamiku trhu“.

Minulý měsíc Dragoș Tudorache, poslanec Evropského parlamentu a vedoucí výboru pro umělou inteligenci v Evropském parlamentu, pro deník Guardian uvedl, že je nezbytné, aby EU neopakovala chyby z roku 2000, kdy bylo nově vznikajícím technologickým společnostem, včetně Facebooku, umožněno diktovat si podmínky poskytování služeb.

Bez regulace obsahu nebo účinné kontroly akvizic a fúzí mohly ovládnout trh tím, že skupovaly společnosti a také konkurovaly tradičním médiím, aniž by platily za obsah, a podkopávaly tak obchodní modely konkurentů.