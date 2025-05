Americká firma OpenAI oznámila, že udělala chybu a vrací se ke starší verzi AI modelu GPT-4.0. Reagovala na stížnosti, že se nový model chová příliš podlézavě a snaží se souhlasit s postoji uživatelů i ve chvíli, kdy je to nevhodné nebo absurdní. „Asi je to poměrně banální chyba způsobená nešťastnou formulací v systémovém promptu,“ odhaduje v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 18:22 3. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká firma OpenAI oznámila, že udělala chybu a vrací se ke starší verzi AI modelu GPT-4.0 (Ilustrační foto) | Zdroj: CSueb / Alamy / Profimedia

„Je to chyba, která se dá asi poměrně snadno odstranit tím, že ten prompt se zase trošku přepíše a najdou se tam formulace, které tu chybu způsobily: ‚Buď hodně vstřícný, laskavý, potvrzuj uživateli jeho názory‘. Trochu se to zmírní a bude dobře,“ předpokládá Koubský.

Firma OpenAI stáhla ‚příliš podlézavého' chatbota. Poslechněte si celý pořad Online Plus z audia v úvodu článku

Chyba se podle OpenAI stala při nastavování toho, jak model reaguje na hodnocení uživatelů. Do budoucna mají lidé dostat možnost vybrat si dokonce z několika výchozích „osobností“, které se budou chovat různým způsobem, přislíbila firma.

„Jestli chtějí nechat chatbotovi více osobností, já bych se docela přimlouval za to, aby jedna z nich byla tahle lichotivá. Každý z nás by možná občas potřeboval si to zapnout a nechat si chvilku vysvětlovat, že je nejlepší na světě a že všechno, co říká, říká dobře a moudře,“ vtipkuje Koubský.

Chatbot by ovšem byl nucen souhlasit se vším, co uživatel řekne, a mohl by ho podporovat třeba i v nápadech, jimiž by mohl ohrozit sebe nebo své okolí.

