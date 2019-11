Mít osobní internetová data ve svých rukou. Dvě firmy vyvinuly aplikaci, která to umožní

Každý už asi někdy zažil, že něco hledal na internetu a následně se mu zobrazila reklama na podobné produkty. Následně si přál, aby se takových reklam mohl zbavit, popřípadě se alespoň mohl dozvědět, kdo a k čemu jeho data používá. Podle švýcarské neziskové organizace Vetri budou v budoucnu svá data vlastnit a spravovat právě uživatelé. Společnost proto spojila síly s českou firmou Creative Dock a společně vyvinuly aplikaci, která to umožní. Praha 8:27 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osobní data (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 Public domain

„Když máte svůj vlastní byt, tak byste velmi rád měl od toho bytu klíče a pokud tam někdo chce přespat, tak jste samozřejmě rád, když víte, kdo to je, proč tam je, a pokud je to někdo cizí, tak jestli vám za to taky něco nabídne,“ přirovnává Jaroslav Pflimpfl z firmy Creative Dock, jak by mělo vypadat nakládání s osobními daty. Ty jsou tedy v této metafoře bytem a aplikace Vetri je klíč od jejich dveří.

Jaroslav Pflimpfl popsal, že dnešní praxe vypadá tak, že od svého bytu nikdo klíče nemá, cizí lidé tam chodí sem a tam zpátky, člověk si není jistý, koho má ve svém bytě čekat, a pokud tam lidé přijdou přespat, ani za to nezaplatí a jenom člověku vyjí lednici.

Aplikaci Vetri si uživatel nainstaluje na svůj chytrý telefon, ukládá do ní svá data a následně se může rozhodnout, kdo je použije a komu je naopak neposkytne. A za případné využití informací dostává odměnu. Finanční, nebo například ve formě výhodných nabídek.

„Dá najevo anonymizovaně a cíleně, že je to dospělý muž určitého věku, s nějakou lokalitou pobývání a s nějakými zájmy. Poskytovatelé specifických služeb, produktů nebo zboží ho poté mohou oslovit a říct: „Podle vašeho datového profilu pro nás máte velkou hodnotu, protože jste potenciálně opakovaný uživatel našich služeb nebo našich produktů, tak vám nabízíme toto zboží za takových podmínek,“ popsal fungování aplikace Pflimpfl.

Na pilotním projektu Creative Dock spolupracoval s agenturou Stem/Mark.