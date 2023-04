Co bude s vodou z karvinských dolů, až skončí těžba? Je jí tolik, že by mohla zatopit všechny šachty

Geologové se na Karvinsku pustili do řešení velmi choulostivého problému. Až tam skončí těžba uhlí na posledním dole, bude nutné rozhodnout, jestli dále odčerpávat z podzemí velké množství důlní vody. A případně jak dlouho. Vody je tolik, že by mohla všechny šachty postupně zatopit. Ostrava 11:12 12. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Oblast zatopení je asi 73 kilometrů čtverečních. Vody je to dost,“ potvrdil už dříve Petr Jelínek z podniku Diamo (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

V Důlním vodohospodářském dispečinku v Ostravě se hlídá čerpání teplé a slané důlní vody na dvou místech v revíru. Je to těžko představitelná laguna. „Oblast zatopení je asi 73 kilometrů čtverečních. Vody je to dost,“ potvrdil už dříve Petr Jelínek z podniku Diamo.

Dlouho chyběl ucelený odborný průzkum, který by řešil na mnoho let dopředu, co dál s důlní vodou, které sice pomalu, ale stále přibývá. Jedním z řešitelů je Arnošt Liberda ze společnosti Green Gas.

„Náš projekt řešil oblast karvinské dílčí pánve, abychom se mohli pokusit definovat možná rizika – zda mohou (důlní vody) ohrozit povrch, složky životního prostředí, ale i veřejný prostor,“ řekl Liberda.

Rizikem při zastavení čerpání je podle báňského úřadu i kontaminace povrchových vod v budoucnu, únik důlních plynů nebo narušení stability některých starých jam a štol.

Důl Jeremensko v Ostravě, kde se odčerpává důlní voda pod ostravskou částí revíru | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Zatím je podle expertů možné problém s důlní vodou odhadnout pouze vědeckými metodami a matematickými odhady. Neobejde se to bez dalšího sledování hladiny v podzemí, až po roce 2025 těžba uhlí definitivně skončí.

„Během monitoringu při zatápění pánve je pak možné závěry buď potvrzovat, nebo upravovat, a mít možnost na ně reagovat,“ dodal Liberda.

Nejnovější rozsáhlá odborná studie je podle něj prvním krokem k rozhodnutí, jestli masu důlní vody odčerpávat dalších 100 let a kolik to bude stát.