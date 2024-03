Ostravští vědci vyvinuli pás pro monitorování tepu nenarozených dětí. Matky jej mohou použít doma

Stojíme u speciálního fantomu. Když se ho dotknu, tak se mi trošku přilepí ruka. „To je záměr,“ vysvětluje proděkan pro vědu a výzkum ostravské Technické univerzity Radek Martinek. „Šli jsme netradiční cestou a místo kovových plošek pro generování signálu jsme využili silikon. Takže zde máme místa, která jsou vodivá – to jsou ty černé puntíky –, a kůže je nevodivá.“

Zařízení by časem mohlo sloužit jako trenažér pro začínající lékaře a sestry v tomto oboru, na kterém si budou moct měření tepové frekvence nenarozeného miminka vyzkoušet.

Trenažér (nejen) pro rizikové případy

Na zádech má fantom výsuvnou část opatřenou krytem. „V tomto místě je vložena elektronika, to jest srdce toho fantomu. Jedná se o námi navrženou a vyvinutou elektroniku, která slouží ke generování signálů,“ popisuje Radek Martinek.

„Kromě toho, že jsme schopni generovat fyziologické signály, to jest ty, které jsou v podstatě zdravé, kde je průběh naprosto v pořádku, tak dokážeme generovat i signály patologické. Ty v klinické praxi můžou například sloužit jako informace k ukončení gravidity císařským řezem,“ upozorňuje na velkou výhodu tohoto konceptu.

Zdravotnický personál si tedy v rámci svého tréninku může vyzkoušet, jestli reaguje správně na nebezpečné stavy, aniž by ohrožoval maminku a miminko.

Radek Martinek s monitorovacím pásem pro těhotné. Vpravo fantom pro generování signálu tepové frekvence | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Klid do finále

Kromě zdravotníků by vynález ostravských vědců mohl v budoucnu sloužit i samotným těhotným ženám. Kromě fantomu totiž vyvinuli i speciální pás, který se používá pro měření EKG plodu.

„Chtěli jsme vyvinout zařízení pro domácí použití, aby maminky obzvláště v té konečné fázi těhotenství měly nějaký nástroj, řekněme zklidňující,“ vysvětluje Radek Martinek. Pás, který má z rubové strany na sobě 12 měřicích elektrod, si maminka nasadí a systém sám vyhodnotí, které elektrody jsou pro měření nejvhodnější.

„Svým způsobem si zjistí, jak je ten plod natočený,“ doplňuje expert. Maminka si naměřená data může zkontrolovat v mobilní aplikaci, kde vidí, jak pracuje srdíčko jejího dítěte.

Na co ani chytrý telefon nestačí

„Hlavní gros je v oblasti zpracování signálu. Dnešní telefony nejsou schopné svým výpočetním výkonem upočítat tyto algoritmy. Z toho důvodu to řešíme na cloudu, takže se data z mobilního telefonu odešlou na cloud, kde proběhne výpočet. Tam se bavíme o nějaké extrakci plodového EKG, a výsledek se potom vrací zpět do mobilního telefonu,“ popisuje mechanismus Radek Martinek.

Projekt je podle něj momentálně hotový zhruba z 80 procent. Pás bude určený pro komerční prodej, čeká ho tedy ještě nový designový kabát a profesionální firma připravuje také uživatelské řešení mobilní aplikace.

„Jsem optimista a věřím, že řekněme v horizontu půl roku se tento produkt může obejít v e-shopech,“ říká Radek Martinek.

„Firma míří na celý svět, všechno dělá multijazyčně a těšíme se na to, že to, co tady více než deset let vyvíjíme, tak opravdu skončí reálným produktem, který si můžete koupit,“ dodává proděkan pro vědu a výzkum Fakulty elektrotechniky a informatiky z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava.