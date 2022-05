Pokud se experiment v Okříškách zdaří, přijde na řadu i zbytek městečka. V průběhu noci lampy mění barvu i intenzitu světla. To znamená spokojenější spánek obyvatel a úsporu pro obecní rozpočet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Okříšky experimentují s veřejným osvětlením. Speciální lampy neruší spánek lidí ani noční zvířata

„Bude to lepší. Když fouká vítr, tak to nesvítí, takhle to bude lepší,“ reagovala jedna místní obyvatelka, když v Sadové ulici v Okříškách začala instalace nového veřejného osvětlení.

Po několika týdnech jsme se vrátili na místo. Lampy jsou jiné než ty předešlé. „Zhruba do devíti hodin je to normální, klasické světlo. Další hodinu to přechází na tři čtvrtiny toho barevného spektra a pak se to ještě sníží a s tím i spotřeba elektřiny,“ řekl starosta Zdeněk Ryšavý (ČSSD).

Ušetřené peníze

To, že veřejné osvětlení nesvítí celou noc se stejnou intenzitou, může znamenat obzvláště v době dnešní ekonomické krize šetření peněz. Sadová ulice je experimentem, na kterém si to Okříšky chtějí vyzkoušet.

Co s ní udělá vítr, déšť a vlny? První plovoucí solární elektrárnu v Česku testují ve Štěchovicích Číst článek

„Za ty dva, tři týdny to ještě nevidíme, ale podle toho, jak je to nastavené, by úspora měla vzniknout. Náš záměr je, že pokud to bude vyhovující, tak bychom chtěli předělat celé Okříšky.“

Kromě úspory energie má bionické osvětlení i další výhody. Daleko lépe ho snášení zvířata a lidem zase nenarušuje klidný spánek. To potvrdil i neurolog Martin Pretl: „Osvětlení má vliv na kvalitu spánku. Jeho tlumení a posouvání do těch správných spekter rozhodně vliv na kvalitu spánku má.“

Bionické lampy jsou asi o třetinu dražší než světla klasická. V Okříškách ale díky úspoře energií věří, že se jim investice vrátí do čtyř až pěti let.